Mondiali 2026, i club riceveranno 5mila dollari al giorno dalla FIFA per ogni giocatore convocato

La FIFA ha alzato l’asticella dei compensi destinati ai club nel corso dei Mondiali 2026: ogni società riceverà un minimo di 5mila dollari al giorno per ciascun giocatore ceduto alla propria nazionale durante la competizione, in programma dall’11 giugno al 19 luglio.

Una cifra, pari a circa 4.320 euro, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus in funzione «dell’inclusione nel referto di gara e del tempo di gioco». Il conteggio definitivo, ha precisato la federazione, sarà reso noto «al termine della competizione».