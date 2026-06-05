Mondiali 2026, i club riceveranno 5mila dollari al giorno dalla FIFA per ogni giocatore convocato

La FIFA ha alzato l’asticella dei compensi destinati ai club nel corso dei Mondiali 2026: ogni società riceverà un minimo di 5mila dollari al giorno per ciascun giocatore ceduto alla propria nazionale durante la competizione, in programma dall’11 giugno al 19 luglio.
Una cifra, pari a circa 4.320 euro, a cui si aggiungeranno ulteriori bonus in funzione «dell’inclusione nel referto di gara e del tempo di gioco». Il conteggio definitivo, ha precisato la federazione, sarà reso noto «al termine della competizione».
Compensi FIFA club Mondiali 2026 – Distribuzione fondo
Lo scorso settembre la FIFA aveva già anticipato un incremento del 70% del fondo complessivo destinato ai club rispetto a Qatar 2022, per un totale di 355 milioni di dollari (circa 300 milioni di euro).
Di questa somma, 100 milioni di dollari ricoprono per la prima volta il periodo delle qualificazioni, con «circa 2.360 dollari per giocatore e per partita» destinati alle società che hanno liberato i propri nazionali in occasione di queste 905 gare. La fase finale assorbirà ulteriori 250 milioni di dollari, mentre i restanti 5 milioni di dollari, «mantenuti in riserva», «saranno assegnati al calcio di club mondiale» su base concordata tra FIFA ed ECA, l’associazione europea dei club.
Sullo sfondo, numeri che testimoniano la crescita vertiginosa del calcio come industria globale. Per il ciclo 2023-2026 la FIFA stima ricavi complessivi pari a 13 miliardi di dollari, il 72% in più rispetto al quadriennio precedente, con il solo 2026 atteso a generare entrate per 8,9 miliardi di dollari. Disputata dall’11 giugno al 19 luglio prossimi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, la Coppa del Mondo 2026 sarà la prima a riunire 48 squadre, facendo aumentare il numero delle partite da 64 a 104.