EURO 2032, il commissario stadi Sessa: «Non sono il padreterno. C'è poco tempo, ma ce la faremo»

E su EURO 2032: «Le date sono due: la data di luglio è quella della FIGC, la data di ottobre è quella della UEFA».

Di
Redazione
Onefootball
Stadi
Massimo Sessa (foto da video)
Massimo Sessa (foto da video)

Al panel, in partnership con Banca Ifis, “Il futuro degli stadi italiani”, tenutosi quest’oggi al Festival della Serie A in corso a Parma è intervenuto il commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa. Il dirigente, il cui incarico è diventato effettivo a inizio aprile, ha voluto in primis ringraziare i «ministri Abodi e Salvini per la convergenza sul mio nome, per portare avanti gandi opere. Lo stadio è un’opera complessa, che modifica le città. Mi auguro che i nuovi stadi renderanno moderna una città come Roma».

«Il commissario non è il padreterno – ha continuato Sessa –. Ha la possibilità di utilizzare strumenti che vanno in deroga a determinate norme di legge. La domanda da porsi è perché non lo facciamo con tutte le grandi opere. Il commissario deve mettere serenamente tutti i soggetti al tavolo e accompagnarli affinché possano pianificare. Io devo fare questo, il tema è che c’è poco tempo: ci riusciremo? Io sono ottimista per natura».

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In merito a EURO 2032: «Le date sono due: la data di luglio è quella della FIGC, la data di ottobre è quella della UEFA. Sarà un’estate calda dal punto di vista lavorativo e normativo. A Pietralata stiamo partendo, a Firenze siamo già avanti, ci sarà lo stadio del Napoli con la volontà di fare un investimento su un’opera comunale e poi lo stadio del Milan e dell’Inter. Dal piano con l’elenco degli stadi, con i poteri del commissario metterò intorno a un tavolo tutti i soggetti. Sono ottimista, ce la faremo. Il Governo mi ha dato ampie rassicurazioni in termini strumentali».

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