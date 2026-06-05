Al panel, in partnership con Banca Ifis, “Il futuro degli stadi italiani”, tenutosi quest’oggi al Festival della Serie A in corso a Parma è intervenuto il commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa. Il dirigente, il cui incarico è diventato effettivo a inizio aprile, ha voluto in primis ringraziare i «ministri Abodi e Salvini per la convergenza sul mio nome, per portare avanti gandi opere. Lo stadio è un’opera complessa, che modifica le città. Mi auguro che i nuovi stadi renderanno moderna una città come Roma».

«Il commissario non è il padreterno – ha continuato Sessa –. Ha la possibilità di utilizzare strumenti che vanno in deroga a determinate norme di legge. La domanda da porsi è perché non lo facciamo con tutte le grandi opere. Il commissario deve mettere serenamente tutti i soggetti al tavolo e accompagnarli affinché possano pianificare. Io devo fare questo, il tema è che c’è poco tempo: ci riusciremo? Io sono ottimista per natura».