Serie A, dai derby all’asimmetria: i criteri per il sorteggio del calendario

È pronto ad alzarsi il sipario sulla nuova stagione della Serie A 2026/27. Il sorteggio del calendario di Serie A andrà in scena venerdì 5 giugno e, come ogni anno, accenderà l’interesse di tifosi, club e addetti ai lavori. In vista dell’evento, la Lega Serie A ha ufficializzato i criteri in base ai quali sarà compilato il calendario del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e terminerà in quello del 29-30 maggio 2027.
Sorteggio calendario Serie A, l’asimmetria
Anche nella stagione sportiva 2026/27 per quanto riguarda il calendario Serie A la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.
Sorteggio calendario Serie A: i derby e le squadre nelle coppe
I derby come quello della capitale, quello della Madonnina e il derby della Mole saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).
Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.
Sorteggio calendario Serie A: turni infrasettimanali e pause
Nel sorteggio calendario Serie A è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino. Inoltre, a causa dei lavori di riqualificazione allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como disputerà i primi tre turni del campionato in trasferta. Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno invece i due turni infrasettimanali del campionato per la prossima stagione.
Infine, va ricordato che a partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.