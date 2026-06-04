Serie A, dai derby all’asimmetria: i criteri per il sorteggio del calendario

È pronto ad alzarsi il sipario sulla nuova stagione della Serie A 2026/27. Il sorteggio del calendario di Serie A andrà in scena venerdì 5 giugno e, come ogni anno, accenderà l’interesse di tifosi, club e addetti ai lavori. In vista dell’evento, la Lega Serie A ha ufficializzato i criteri in base ai quali sarà compilato il calendario del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e terminerà in quello del 29-30 maggio 2027.

Sorteggio calendario Serie A, l’asimmetria

Anche nella stagione sportiva 2026/27 per quanto riguarda il calendario Serie A la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.