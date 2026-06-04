La soluzione è stata sviluppata da specialisti di ottimizzazione matematica e machine learning. Il sistema elabora centinaia di parametri contemporaneamente, come le finestre di indisponibilità dei Club, i periodi di recupero, oppure le disponibilità degli impianti e le necessità dei broadcaster, per produrre una programmazione quanto più efficiente e bilanciata possibile . Un tema molto discusso soprattutto in vista della penultima giornata del campionato di Serie A 2025/26, quando la calendarizzazione del derby della capitale ha portato allo scontro tra la Lega e la Prefettura di Roma.

«La costruzione del calendario sportivo richiede oggi un costante equilibrio tra le esigenze sportive dei Club, il rispetto dei tifosi, le necessità dei broadcaster, i vincoli organizzativi e le disposizioni territoriali, in un contesto sempre più complesso, – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. – Fastbreak ci mette a disposizione uno strumento innovativo che ci consentirà di affrontare tale complessità in modo ancora più efficace. La loro tecnologia ha già dimostrato la propria affidabilità presso alcune delle più importanti organizzazioni sportive internazionali».

La Serie A si aggiunge al portafoglio di leghe di Fastbreak AI

Fastbreak AI annovera tra i propri clienti oltre 65 leghe professionistiche nel mondo. NBA, NHL, MLB e NRL figurano tra le organizzazioni che già utilizzano la piattaforma. La Serie A si inserisce in questo ecosistema con l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione delle partite di maggiore richiamo lungo tutto il corso della stagione.

«La presenza in Serie A di alcuni tra i Club più competitivi e prestigiosi del calcio mondiale rende fondamentale disporre di una soluzione capace di conciliare le esigenze delle società e degli atleti con la tutela dell’integrità competitiva, – ha affermato John Stewart, Co-Founder e CEO di Fastbreak AI. – Siamo orgogliosi di collaborare con la Lega Serie A per contribuire alla realizzazione di calendari che riflettano pienamente queste priorità».

La presentazione del calendario di Serie A 2026/2027 è in programma per la giornata di domani, venerdì 5 giugno alle 18:30.