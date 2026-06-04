Perez acquista Mourinho: 15 milioni al Benfica per riportarlo al Real Madrid

Se domenica Florentino Perez sarà nominato nuovamente presidente del Real Madrid, il nuovo allenatore sarà José Mourinho. A ufficializzarlo non sono stati i Blancos, ma direttamente il Benfica con un comunicato pubblicato sul sito della Borsa portoghese.

Oltre a specificare la condizione essenziale per il ritorno di Mourinho sulla panchina del Santiago Bernabeu, il comunicato sottolinea anche che il Real Madrid ha già informato il club portoghese che intende attivare la clausola rescissoria presente nel contratto del tecnico. La clausola per consentire la rescissione dal contratto in essere fra Mourinho e Benfica ammonta a 15 milioni di euro.