Perez acquista Mourinho: 15 milioni al Benfica per riportarlo al Real Madrid

Se domenica Florentino Perez sarà nominato nuovamente presidente del Real Madrid, il nuovo allenatore sarà José Mourinho. A ufficializzarlo non sono stati i Blancos, ma direttamente il Benfica con un comunicato pubblicato sul sito della Borsa portoghese.
Oltre a specificare la condizione essenziale per il ritorno di Mourinho sulla panchina del Santiago Bernabeu, il comunicato sottolinea anche che il Real Madrid ha già informato il club portoghese che intende attivare la clausola rescissoria presente nel contratto del tecnico. La clausola per consentire la rescissione dal contratto in essere fra Mourinho e Benfica ammonta a 15 milioni di euro.
Ma, come detto all’inizio, il ritorno di Mourinho ai Blancos è condizionato alla rielezione di Perez, visto che nel caso vincesse Enrique Riquelme, quest’ultimo ha già dichiarato di non volere il portoghese come allenatore del Real. Su questo punto, secondo le ultime indiscrezioni, la figura individuata sarebbe quella di Jurgen Klopp, attualmente responsabile del calcio per il colosso Red Bull.