Roland Garros: il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli sarà trasmesso in chiaro

La storica semifinale italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in chiaro su NOVE . L’appuntamento è per venerdì 5 giugno, in diretta da Parigi alle ore 19, con prepartita a partire dalle 18.30.

Arnaldi Cobolli in chiaro – Anche il doppio in diretta gratuita

Le buone notizie per gli appassionati non finiscono qui. Grazie a una partnership tra Warner Bros. Discovery e la FITP, anche la semifinale del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis TV. Il match è in programma alle ore 12 e sarà visibile anche sui canali Eurosport e sulle piattaforme WBD.

«Si tratta di un evento storico per lo sport italiano e il nostro gruppo è orgoglioso, grazie anche ai nostri partner, di offrire live in chiaro su NOVE un match straordinario come la semifinale del Roland Garros tra due tennisti italiani», ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery.

Araimo ha sottolineato il valore del momento vissuto dal tennis azzurro: «Arnaldi e Cobolli, insieme a Jannik Sinner e a tutto il movimento tennistico italiano, stanno regalando emozioni incredibili al pubblico italiano, in un torneo che da sempre rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva di Warner Bros. Discovery».

L’AD di WBD ha poi evidenziato anche l’intesa con la Federazione: «Siamo inoltre lieti che il dialogo sempre costruttivo con la FITP permetta di stringere in tempi brevi una partnership grazie alla quale la semifinale del doppio maschile con Bolelli-Vavassori sarà trasmessa in chiaro da SuperTennis TV».

Arnaldi Cobolli in chiaro – Il percorso dei due tennisti

La semifinale tra Cobolli e Arnaldi arriva al termine di un percorso sorprendente per entrambi. Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra rossa e testa di serie numero 10, ha disputato un torneo di altissimo livello, perdendo appena due set lungo il cammino. Arnaldi, venticinquenne e numero 104 del ranking mondiale, è invece la grande sorpresa di questa edizione del Roland Garros.

Il ligure ha infiammato Parigi con rimonte e battaglie al quinto set, eliminando tra gli altri Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas, Raphael Collignon e Frances Tiafoe, in quello che è stato definito uno dei match più intensi del torneo. Prima del ritiro ai quarti di Matteo Berrettini, anche lui protagonista di un percorso esaltante, Arnaldi aveva già contribuito a rendere storica la spedizione italiana a Parigi.

Per Cobolli e Arnaldi sarà la prima semifinale in carriera in una prova dello Slam. I due si sono già affrontati a Parigi nella scorsa stagione, con successo di Cobolli al secondo turno. Il Roland Garros è una esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery ed è trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti anche da DAZN, TIMVISION e Prime Video.

La semifinale Arnaldi-Cobolli sarà preceduta anche in chiaro da “Courtside”, il prepartita con i volti del tennis di Eurosport. Il match sarà commentato da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia.