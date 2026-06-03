Dove vedere Lussemburgo Italia tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lussemburgo Italia tv streaming, amichevole prima dei Mondiali.
Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Le due formazioni non figurano fra le 48 nazionali qualificate, con gli Azzurri che si apprestano ad aprire un nuovo ciclo, in attesa della nomina del commissario tecnico. A guidare la Nazionale sarà al momento il Ct dell’Under 21, Silvio Baldini.
Dove vedere Lussemburgo Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Lussemburgo Italia, match amichevole, si terrà allo Stade de Luxembourg, il 3 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
A differenza delle altre partite delle nazionali, la sfida degli Azzurri sarà disponibile gratuitamente, come sempre accade, in diretta su Rai 1. Inoltre, Lussemburgo-Italia sarà possibile vederla per gli abbonati Sky anche in differita, a partire da mezzanotte, con il commento di Fabio Caressa e Riccardo Montolivo. La pay tv, infine, manda in onda alcune delle amichevoli internazionali in programma in questi giorni prima dei Mondiali. Sfide visibili anche in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).