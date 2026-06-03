Scontro PSG-Lens: la sede della Supercoppa di Francia sarà decisa da un sorteggio

Dopo aver battagliato a lungo per la vittoria della Ligue 1 2025/26, Paris Saint-Germain e Lens si troveranno di fronte per la Supercoppa di Francia 2026, che Oltralpe è nota come Trophée des Champions. I parigini hanno trionfato in campionato, oltre che in Champions League, mentre Thauvin e compagni sono riusciti a conquistare la Coppa di Francia, riportando a casa un trofeo dopo la Coppa di Lega vinta nel 1998/99.

La sfida fra le due squadre aprirà la stagione 2026/27, come spesso accade in Francia, ma non si conosce ancora la sede della partita. E proprio per questo il Consiglio di Amministrazione della Ligue de Football Professionne (LFP), la Lega che gestisce Ligue 1 e 2, ha indetto un sorteggio per decidere dove si giocherà.