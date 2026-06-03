Scontro PSG-Lens: la sede della Supercoppa di Francia sarà decisa da un sorteggio

Dopo aver battagliato a lungo per la vittoria della Ligue 1 2025/26, Paris Saint-Germain e Lens si troveranno di fronte per la Supercoppa di Francia 2026, che Oltralpe è nota come Trophée des Champions. I parigini hanno trionfato in campionato, oltre che in Champions League, mentre Thauvin e compagni sono riusciti a conquistare la Coppa di Francia, riportando a casa un trofeo dopo la Coppa di Lega vinta nel 1998/99.
La sfida fra le due squadre aprirà la stagione 2026/27, come spesso accade in Francia, ma non si conosce ancora la sede della partita. E proprio per questo il Consiglio di Amministrazione della Ligue de Football Professionne (LFP), la Lega che gestisce Ligue 1 e 2, ha indetto un sorteggio per decidere dove si giocherà.
La decisione è arrivata questa nella giornata di ieri: per decidere la sede della finale di Supercoppa di Francia si procederà a un sorteggio, fissato dalla LFP per le ore 13.00 di giovedì 4 giugno. Il motivo per cui si è arrivati a questa decisione risiede nel fatto che i due club non sono riusciti a mettersi d’accordo, nonostante la LFP avesse concesso loro questa opportunità.
Un caso curioso per una sfida di cartello come questa, ma che mira evidentemente a superare le tensioni, ancora ben presenti fra entrambe le parti, che sono state registrate in questa stagione. Il Lens si è lamentato diverse volte del trattamento di favore ricevuto dal PSG nella corsa al titolo di Campione di Francia, con particolare riferimento alla questione calendario, per agevolare la squadra di Luis Enrique nel finale di stagione fra campionato e Champions League.