Mondiali, dalla Serie A 66 giocatori: Milan al top, poi Inter e Atalanta

Come noto non ci sarà l’ Italia , che scenderà comunque in campo per due amichevoli – contro Lussemburgo e Grecia – con in panchina il commissario tecnico ad interim e Ct dell’Under 21, Silvio Baldini . Il tecnico ha deciso di dare ampio spazio ai giovani che saranno guidati dal capitano azzurro Gianluigi Donnarumma . Ai Mondiali ci sarà comunque una rappresentanza italiana, dall’arbitro Maurizio Mariani ai Ct Carlo Ancelotti (Brasile) , Fabio Cannavaro (Azerbaigian) e Montella (Turchia) . E poi non mancheranno diversi calciatori che militano in Serie A.

L’inizio dei Mondiali 2026 , fissato per l’11 giugno, si avvicina a grandi passi con le 48 nazionali partecipanti che stanno per terminare le amichevoli preparatorie per la rassegna iridata che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada e terminerà il prossimo 19 luglio.

In totale sono infatti 66 i giocatori convocati per i Mondiali 2026 che rappresenteranno la propria nazione e si trovano nella rosa di una squadra che farà parte del massimo campionato italiano nella prossima stagione. Il club con il numero più alto di calciatori convocati dalle rispettive selezioni è il Milan. I membri della rosa rossonera che giocheranno la rassegna iridata sono in totale 10, unica squadra ad andare in doppia cifra. Seguono Inter e Atalanta a quota sette e Juventus a quota sei.

Ovviamente, la mancanza dell’Italia ai Mondiali 2026 pregiudica notevolmente il numero di rappresentanti portati alla competizione più importante del mondo dal nostro massimo campionato. Sono tre le squadre senza calciatori convocati: Lazio, Lecce e Monza. Mentre sono in totale 28 le nazionali che hanno almeno un elemento che gioca in Serie A: la Croazia è quella che ne ha di più, sette. Seguono Belgio con cinque e Francia, Olanda e Norvegia (tutte con quattro).