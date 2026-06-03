Dumfries pronto a diventare un giocatore del Real: plusvalenza per l'Inter

Si concluderà dopo cinque stagioni l’avventura di Denzel Dumfries all’Inter. L’esterno olandese, che con i nerazzurri ha conquistato due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane (oltre ad avere disputato due finali di Champions League), ha trovato un’intesa per trasferirsi al Real Madrid dal 2026/27.

Per mettere sotto contratto il calciatore non è stato necessario imbastire una trattativa con l’Inter. Il Real Madrid ha semplicemente deciso di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro (secondo le indiscrezioni), inserita nell’accordo tra Dumfries e i nerazzurri al momento della firma dell’ultimo rinnovo di contratto.