Dumfries pronto a diventare un giocatore del Real: plusvalenza per l'Inter

Si concluderà dopo cinque stagioni l’avventura di Denzel Dumfries all’Inter. L’esterno olandese, che con i nerazzurri ha conquistato due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane (oltre ad avere disputato due finali di Champions League), ha trovato un’intesa per trasferirsi al Real Madrid dal 2026/27.
Per mettere sotto contratto il calciatore non è stato necessario imbastire una trattativa con l’Inter. Il Real Madrid ha semplicemente deciso di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro (secondo le indiscrezioni), inserita nell’accordo tra Dumfries e i nerazzurri al momento della firma dell’ultimo rinnovo di contratto.
Inter plusvalenza Dumfries – L’impatto a bilancio della cessione
Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Inter? A quanto ammonterà la plusvalenza derivante dalla cessione? Partendo dai dati ufficiali a disposizione, al 30 giugno 2025 Dumfries aveva un costo storico pari a poco più di 15,3 milioni di euro, tra base fissa versata al PSV per il suo acquisto e i bonus maturati in questi anni.
Alla stessa data, il valore residuo del calciatore a bilancio era pari a 2,4 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza al 2028, al 30 giugno 2026 il valore netto contabile sarà sceso a 1,6 milioni di euro. Facendo i calcoli a partire da questa cifra, la cessione di Dumfries genererà per l’Inter una plusvalenza da 18,4 milioni di euro.
Se l’operazione, come sembra, sarà formalizzata entro il 30 giugno, l’effetto della cessione si vedrà sull’esercizio ancora in corso. Tuttavia, l’Inter potrà mettere a referto anche un risparmio sui conti del 2026/27: tra la quota ammortamento e lo stipendio del calciatore, i nerazzurri faranno registrare minori costi per poco più di 6 milioni di euro nella prossima stagione.