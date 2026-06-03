Come funziona la partnership Snapdragon Manchester United

Quanto conta davvero vincere quando si investono decine di milioni di euro in una sponsorship sportiva?

È la domanda da cui parte il nuovo report della serie Inside The Jersey, realizzato da Vamos Group per Calcio e Finanza e dedicato alla partnership tra Snapdragon e Manchester United, uno degli accordi commerciali più rilevanti nella storia del calcio (clicca qui per scaricare gratuitamente il report)

Nel settembre 2023 il Manchester United ha annunciato l’ingresso di Snapdragon come nuovo sponsor di maglia, in sostituzione di TeamViewer. Un accordo da circa 60 milioni di sterline all’anno che ha consentito a Qualcomm Technologies di portare il proprio brand consumer al centro di una delle piattaforme mediatiche più potenti dello sport mondiale.