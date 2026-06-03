Come funziona la partnership Snapdragon Manchester United

Quanto conta davvero vincere quando si investono decine di milioni di euro in una sponsorship sportiva?
È la domanda da cui parte il nuovo report della serie Inside The Jersey, realizzato da Vamos Group per Calcio e Finanza e dedicato alla partnership tra Snapdragon e Manchester United, uno degli accordi commerciali più rilevanti nella storia del calcio (clicca qui per scaricare gratuitamente il report)
Nel settembre 2023 il Manchester United ha annunciato l’ingresso di Snapdragon come nuovo sponsor di maglia, in sostituzione di TeamViewer. Un accordo da circa 60 milioni di sterline all’anno che ha consentito a Qualcomm Technologies di portare il proprio brand consumer al centro di una delle piattaforme mediatiche più potenti dello sport mondiale.
La particolarità del caso emerge però osservando ciò che è accaduto dopo.
Mentre il Manchester United attraversava una delle stagioni più difficili della sua storia recente, chiudendo al 15° posto in Premier League, Snapdragon registrava alcuni dei principali risultati attesi dall’operazione: crescita della notorietà del brand, sviluppo della community proprietaria, record di esposizione mediatica e una serie di attivazioni che hanno trasformato la sponsorship in una vera piattaforma di marketing e business.
Che cosa analizza il report
Il report (clicca qui per scaricarlo gratuitamente) ricostruisce strategia, obiettivi e risultati della partnership tra Qualcomm e Manchester United, approfondendo:
- il contesto che ha portato alla firma dell’accordo;
- le motivazioni strategiche che hanno spinto Snapdragon a investire nel calcio;
- il valore della fanbase globale del Manchester United;
- le principali attivazioni realizzate nel primo anno della partnership;
- i KPI dichiarati pubblicamente dalle parti;
- il rapporto tra performance sportive e ritorno sull’investimento;
- i rischi e le opportunità di una sponsorship pluriennale di questa portata.
Una lezione per sponsor, club e professionisti dello sport business
Come nei precedenti appuntamenti della serie Inside The Jersey, l’obiettivo non è raccontare semplicemente una sponsorship, ma comprendere le logiche che stanno guidando l’evoluzione del mercato.
Il caso Snapdragon-Manchester United offre infatti spunti preziosi per brand manager, responsabili marketing, club, federazioni, agenzie e professionisti che operano nel settore delle sponsorizzazioni sportive, mostrando come il valore di una partnership possa andare ben oltre il semplice risultato ottenuto sul campo.