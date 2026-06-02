Gli spettatori allo stadio in Europa nel 2025/26: dominio Bundesliga, Dortmund al top tra i club

Il muro giallo del Borussia Dortmund guarda tutti dall’alto verso il basso anche nella stagione 2025/26 in termini di spettatori allo stadio in campionato, e la Bundesliga domina la classifica per quanto riguarda le leghe, sorpassando la Premier League (prima per questo dato nel 2024/25). La Serie A mantiene invece una media superiore ai 30mila spettatori, ma si posiziona al quarto posto in questa particolare classifica, calando in termini di tasso si riempimento rispetto alla stagione scorsa. Sono questi i dati legati alle presenze allo stadio nel corso della annata appena conclusa, secondo i dati rielaborati da Calcio e Finanza in base alle indiscrezioni, ai dati di Transfermarkt e alle cifre ufficiali rese note da club e leghe estere. Il quadro che emerge considerando i top 5 campionati d’Europa è di dominio delle leghe di Germania e Inghilterra, con l’Italia che torna al quarto posto, superata dalla Liga spagnola.

Classifica spettatori stadio 2025 2026, il confronto tra le leghe Nel dettaglio, infatti, la Bundesliga è in testa in termini di media spettatori, con 42.308 spettatori di media per ciascuna partita disputata nel corso del campionato 2025/26. A breve distanza si è piazzata invece la Premier League inglese, con 41.650 spettatori di media. La Serie A invece sfonda per la terza stagione consecutiva il tetto dei 30mila spettatori a partita (30.082), ma torna alle spalle della Liga spagnola a quota 30.952 tifosi a partita. Ultima la Ligue 1 francese, che si tiene in linea con la passata stagione a quota 27.576 spettatori in media per ciascuna partita. Di seguito, la classifica: Bundesliga – 42.308 spettatori (97,5%) Premier League – 41.650 spettatori (96,9%) Liga spagnola – 30.952 spettatori (81,4%) Serie A – 30.082 spettatori (83,8%) Ligue 1 – 27.576 spettatori (83,8%) In termini di riempimento medio, invece, la Serie A occupa il terzo posto in classifica appaiata alla Ligue 1. Il campionato italiano ha registrato un riempimento medio pari al 83,8%, distante dalla Bundesliga (97,5%) e dalla Premier League (96,9%). Più indietro invece la Liga spagnola, ultima in graduatoria per rendimento a poco più di 81%. Guardando anche al confronto con la stagione 2024/25, gli spettatori medi sono cresciuti in particolar modo in Bundesliga (+9,4%), in Premier League (+2,9%) e nella Liga spagnola (+3,1%), mentre sono calati in Serie A (-2,4%) e in Ligue 1 (-1,3%). Classifica spettatori stadio 2025 2026, il confronto tra club A trascinare in particolare i dati della Bundesliga sono Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che nella stagione 2025/26 hanno sempre riempito i rispettivi stadi con una media rispettivamente di 81.365 e 75.000 spettatori per ciascuna delle 34 partite del campionato concluso nelle ultime settimane. Sul terzo gradino del podio invece si è piazzato il Manchester United, con 73.975 spettatori, davanti a Milan e Inter, entrambe oltre quota 73mila di media e separate da appena 70 spettatori. Nella top 10, inoltre, trova spazio anche la Roma (61.785 spettatori), mentre allargando alla top 20 in totale troviamo otto club della Premier League, cinque club della Bundesliga, tre club di Serie A, tre club della Liga e un club di Ligue 1.