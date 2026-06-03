Prosegue senza sosta la stagione del tennis che vede il movimento italiano grandissimo protagonista anche al Roland Garros 2026, nonostante la prematura eliminazione subita dal numero uno del ranking ATP Jannik Sinner. A rappresentare l’Italia al torneo sulla terra rossa di Parigi sono rimasti Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini che si giocano tutti e tre un posto nelle semifinali.
Il match tra Cobolli e Felix Auger-Aliassime è in programma mercoledì 3 giugno non prima delle 14.00 e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.
Roland Garros 2026: dove vedere Cobolli contro Auger-Aliassime
Il Roland Garros 2026 è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery. Tutti gli incontri del torneo, compreso Cobolli contro Auger-Aliassime, saranno trasmessi:
- in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2
- in streaming integrale su HBO Max
- in streaming su discovery+
Cobolli Auger-Aliassime in streaming gratis: cosa c’è da sapere
Chi cerca Cobolli Auger-Aliassime in streaming gratis deve sapere che non esistono trasmissioni legali gratuite per questo incontro. L’unico modo per seguire il match in diretta è sottoscrivere un abbonamento a una delle piattaforme che trasmettono Eurosport o offrono il torneo in streaming.
Gli Australian Open sono disponibili anche per gli abbonati DAZN, TimVision e Prime Video Channels, tramite i canali Eurosport.
Australian Open su DAZN: l’opzione sulla piattaforma
Per chi vuole seguire l’Australian Open in diretta su DAZN, una delle soluzioni più convenienti è il pacchetto Sports (clicca qui per abbonarti). L’offerta annuale costa 99 euro (circa 8,25 euro al mese), risultando più vantaggiosa rispetto al piano mensile. Oltre all’Australian Open, il pacchetto include basket internazionale, volley europeo, NFL, boxe, UFC, ciclismo e anche il Roland Garros.