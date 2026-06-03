Prosegue senza sosta la stagione del tennis che vede il movimento italiano grandissimo protagonista anche al Roland Garros 2026, nonostante la prematura eliminazione subita dal numero uno del ranking ATP Jannik Sinner. A rappresentare l’Italia al torneo sulla terra rossa di Parigi sono rimasti Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini che si giocano tutti e tre un posto nelle semifinali.

Il match tra Cobolli e Felix Auger-Aliassime è in programma mercoledì 3 giugno non prima delle 14.00 e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.