Dove vedere Turchia Macedonia tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa si preparano così alla rassegna iridata, mentre i macedoni non si sono qualificati nemmeno per questa edizione.

Dove vedere Turchia Macedonia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Turchia-Macedonia, match amichevole, si terrà al Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu di Istanbul, il 1° giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.30.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Turchia e Macedonia sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara.