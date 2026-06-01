Dove vedere Austria Tunisia tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe le formazioni sono infatti fra le 46 nazionali qualificate per la rassegna iridata con i padroni di casa che sono appunto fra le tre nazioni ospitanti.

Dove vedere Austria Tunisia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Austria-Tunisia, match amichevole, si terrà all’Ernst Happel Stadion di Vienna, il 1° giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma la sfida fra Austria e Tunisia non sarà visibile dentro i confini nazionali.