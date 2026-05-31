Dove vedere Polonia Ucraina tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Ma nessuna delle due nazionali parteciperà alla rassegna iridata, visto che sono state entrambe escluse dopo le sconfitte negli spareggi.

Dove vedere Polonia Ucraina tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Polonia-Ucraina, match amichevole, si terrà alla Tarczynski Arena di Breslavia, il 31 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.30.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Polonia e Ucraina non sarà quindi visibile in alcun modo dentro i confini nazionali.