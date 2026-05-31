Dove vedere Germania Finlandia tv streaming: guarda la partita in diretta

Dove vedere Germania Finlandia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Germania-Finlandia, match amichevole, si terrà alla Mewa Arena di Magonza, il 31 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Germania e Finlandia sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Pietro Nicolodi.