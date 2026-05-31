Dove vedere Brasile Panama tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe le formazioni sono infatti fra le 46 nazionali qualificate per la rassegna iridata. I padroni di casa sono guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti.

Dove vedere Brasile Panama tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Brasile-Panama, match amichevole, si terrà allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, il 31 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 23.30.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma la sfida fra Brasile e Panama non sarà visibile dentro i confini nazionali