Ufficiale, Doncic e Donnie Nelson sbarcano nel basket italiano: acquistata la Vanoli Cremona, che si trasferirà a Roma

Il club adotterà un nuovo nome e una nuova identità visiva, con l’obiettivo dichiarato di riportare il basket professionistico di alto livello nella Capitale. Parallelamente, il gruppo ha presentato la propria candidatura come rappresentante di Roma nel progetto NBA Europe , la nuova piattaforma continentale alla quale la lega americana sta lavorando per espandere la propria presenza nel mercato europeo.

Un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson , storico dirigente NBA ed ex general manager dei Dallas Mavericks, e che include anche la stella NBA Luka Dončić , ha annunciato l’acquisizione della Vanoli Cremona , club che milita nella Serie A di basket. L’operazione segna un passaggio di grande rilievo per il panorama cestistico italiano: nell’ambito dell’accordo, infatti, i nuovi proprietari hanno comunicato l’intenzione di trasferire la società a Roma a partire dalla stagione 2026/27.

«Roma merita di avere una squadra di basket di altissimo livello e siamo felici di poter contribuire a farla tornare in alto», ha dichiarato Donnie Nelson, alla guida del progetto. «La Vanoli Cremona ha una storia importante e ci impegneremo a onorare questa tradizione mentre costruiamo un futuro emozionante a Roma. Questa città aspetta da troppo tempo il ritorno del basket di alto livello. Ma ora cambierà tutto. Metteremo a disposizione le risorse, l’esperienza e la passione per rendere questo club un motivo di orgoglio per Roma e per tutta l’Italia».

L’ingresso di Dončić nella nuova proprietà rappresenta uno degli elementi di maggiore impatto dell’operazione. La stella slovena, cresciuta cestisticamente nel Real Madrid prima del passaggio in NBA, ha sempre mantenuto un forte legame con il basket europeo. «È da molto tempo che sogno di poter possedere una squadra in Europa, ed è davvero incredibile che questo sogno si sia finalmente avverato», ha dichiarato Dončić. «La Vanoli Cremona ha una grande storia alle spalle e siamo pronti a portarla a nuovi livelli a Roma. Abbiamo un gruppo di partner straordinario e credo davvero che potremo realizzare qualcosa di speciale per il basket in Italia e in Europa».

Dal punto di vista industriale, l’acquisizione punta a portare nuovi capitali, competenze operative e relazioni internazionali all’interno di una società storica del basket italiano. Donnie Nelson vanta oltre trent’anni di esperienza ai massimi livelli del basket professionistico internazionale e, da dirigente dei Dallas Mavericks, ha contribuito alla costruzione della squadra campione NBA nel 2011. Nel corso della sua carriera si è distinto anche per la capacità di individuare e valorizzare talenti internazionali, mantenendo rapporti consolidati sia nel basket americano sia in quello europeo.

Nel nuovo gruppo proprietario entra anche Valerio Bianchini, una delle figure più importanti nella storia del basket italiano. L’ex allenatore, soprannominato “il Vate”, rappresenta un legame diretto con la grande tradizione romana: è stato infatti protagonista dei successi europei e intercontinentali della pallacanestro capitolina. Il suo coinvolgimento aggiunge esperienza, credibilità e memoria storica al progetto.

Accanto a lui ci sarà anche Rimantas Kaukėnas, ex giocatore lituano con una lunga carriera nei principali campionati europei, tra cui le esperienze con Mens Sana Siena e Real Madrid, oltre alla nazionale lituana. Dopo il ritiro, Kaukėnas ha intrapreso un percorso dirigenziale, ricoprendo più recentemente il ruolo di presidente dei BC Wolves Twinsbet nel campionato lituano.

L’obiettivo della nuova proprietà è costruire a Roma una società in grado di competere ai massimi livelli, investendo nella formazione di giocatori di livello internazionale, nel coinvolgimento dei tifosi e nelle infrastrutture necessarie per sostenere un progetto di lungo periodo. La Capitale viene considerata dal gruppo una delle grandi opportunità ancora inesplorate del basket europeo, sia per dimensione del mercato sia per potenziale commerciale e sportivo.