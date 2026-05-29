La Torreense, formazione portoghese capace di vincere la coppa nazionale battendo lo Sporting Lisbona in finale, dovrà giocare nuovamente nella seconda serie anche la prossima stagione. Infatti, la formazione della città Torres Vedras (nel distretto di Lisbona) ha perso lo spareggio per la promozione in Liga Portugal, la massima serie del Portogallo, contro il Casa Pia. Ma, come detto, con la vittoria della coppa nazionale, e nonostante la mancata promozione nella prima serie calcistica del Paese, la Torreense si è guadagnata il pass per la fase a girone unico della Europa League 2026/27. Quindi, la formazione portoghese, che sarà sicuramente inserita in quarta fascia, potrebbe essere una delle avversarie di Juventus e Milan, le due squadre che rappresenteranno l’Italia nella seconda competizione UEFA nella prossima stagione.

È bene ricordare come anche la prossima edizione dell’Europa League vedrà un totale di 36 squadre partecipanti alla prima fase a girone unico, con ogni formazione che disputerà otto partite, con avversari diversi e provenienti a coppie da una singola fascia. Al termine dell’ottava giornata si completerà la classifica unica, con le prime otto che saranno direttamente qualificate alla fase a eliminazione diretta, che inizierà con gli ottavi di finale, mentre dalla nona al 24esima dovranno affrontarsi ai playoff, per completare il quadro degli ottavi. Le squadre dal 25esimo posto in giù saranno eliminate. Ma, al momento, come sono composte le quattro fasce in vista dell’Europa League 2026/27? E dove si piazzano Juventus e Milan?