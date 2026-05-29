«La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.», si legge nella nota ufficiale della Roma.

Frederic Massara dice addio alla Roma dopo una sola stagione. Il club giallorosso ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto che lo legava il direttore sportivo. Una notizia che era nell’aria da diverso tempo, soprattutto dopo la decisione su Claudio Ranieri, che ha lasciato il ruolo di senior advisor a causa dei dissapori con Gian Piero Gasperini .

«Ringrazio la Proprietà per l’opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest’anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell’AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi», ha dichiarato Massara.

Come detto, alla base dell’addio del direttore sportivo ex Milan ci sono differenze di vedute importanti con il tecnico Gasperini, che nel frattempo ha ricevuto il pieno appoggio dai Friedkin, soprattutto dopo la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo mai raggiunto dall’attuale proprietà statunitense. A confermare un rapporto non certo idilliaco è stato lo stesso tecnico durante una conferenza stampa.