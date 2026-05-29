Monza e Catanzaro si giocano un posto in Serie A: quanto vale la promozione

Una missione difficile per il Catanzaro di Alberto Aquilani , che arriva a Monza giocandosi il tutto per tutto consapevole di essere andato oltre a qualunque aspettativa di inizio stagione. Fatto sta che a 90 minuti dal termine della stagione vuole provare a raggiungere la promozione in Serie A. Un obiettivo, un successo, ma anche un importante passo in avanti per la società dal punto di vista economico. Ma quanto vale l’approdo in Serie A?

La Serie B è pronta a vivere gli ultimi 90 minuti, salvo supplementari e rigori, della stagione 2025/26. Il ritorno della finale playoff fra Monza e Catanzaro allo U-Power Stadium mette in palio l’ultimo posto disponibile per la Serie A della prossima annata. I brianzoli partono con un notevole vantaggio, grazie al 2-0 maturato al Ceravolo all’andata a cui si aggiunge un piazzamento migliore alla fine della stagione regolare.

Quanto vale la promozione in Serie A: i dati

Per quanto riguarda l’impatto economico della promozione, il dato più immediato riguarda i diritti televisivi. Il sistema di ripartizione – fissato dalla Legge Melandri del 2008 e più volte in seguito ritoccato – distribuisce le risorse secondo un equilibrio tra quota fissa, risultati sportivi e radicamento. In particolare, il 50% viene diviso in parti uguali tra i club, il 28% sulla base dei risultati sportivi e il 22% in base al radicamento sociale.

Entrando nel dettaglio, la quota legata ai risultati è articolata: l’11,2% dipende dalla posizione nell’ultimo campionato, il 2,8% dai punti ottenuti, il 9,33% dai risultati degli ultimi cinque anni e il 4,67% dalla tradizione storica. La parte relativa al radicamento, invece, assegna l’1,1% al minutaggio dei giovani, il 12,54% agli spettatori allo stadio e l’8,36% all’audience televisiva.