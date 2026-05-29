Da Falcao a Tardelli, ufficiale la programmazione e la squadra Rai per i Mondiali

La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN , mentre 35 partite saranno in onda in chiaro sulla Rai . Come anticipato da Calcio e Finanza , sulla televisione di Stato le sfide saranno trasmesse esclusivamente su Rai 1 – comprese nella fascia orario 18.40 – 02.00), con programmazione pre e post-partita, oltre agli highlights delle restanti 69 partite:

I Mondiali 2026 si stanno avvicinando ad ampi passi. L’11 giugno ci sarà la partita inaugurale della prima edizione di sempre ad avere 48 squadre , fra cui purtroppo non ci sarà di nuovo l’Italia. Appuntamento al 19 luglio per la finalissima al Met Life Stadium di New York/New Jersey.

Le dirette Rai riguarderanno i principali incontri della manifestazione (che per la terza edizione consecutiva non vedrà in campo l’Italia), così ripartiti: 17 partite della fase a gironi; 6 partite dei sedicesimi di finale; 4 partite degli ottavi di finale; 4 incontri dei quarti di finale; 2 semifinali; 2 finali. L’impegno di Rai Sport prevede inoltre: all’interno della rubrica “UnoMattina News” (Rai 1) 15 minuti di contributi giornalieri dal 12 giugno al 19 luglio, dal lunedì al venerdì “UnoMattina Mondiali” e “Tg1 Mondiali” con Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni; nella fase di avvicinamento all’evento, la rubrica “Dribbling” (Rai 2), della durata di 34 minuti, con il magazine preview program FIFA, dal 1° al 10 giugno, tutti i giorni; la rubrica giornaliera “Dribbling Mondiali” (Rai 2), della durata di 40 minuti, dall’11 giugno al 19 luglio, tutti i giorni alle 14 con Paolo Paganini e Simona Cantoni; la rubrica “Italia chiama America” (Rai 2), della durata di 65 minuti, dall’11 giugno al 19 luglio, tutti i giorni 18,35 con Francesca Spaziani Testa; “Pre e Post Partita della sera” 20.30/21 con Paola Ferrari e Simona Rolandi con Marco Tardelli e Roberto Falcao; il programma “Notti Mondiali”, in seconda serata su Rai 1, con orario e durata variabili dopo le partite in diretta, per un totale di 34 puntate nell’arco della manifestazione condotto da Alessandro Antinelli. La supervisione di tutti i programmi è di Massimo Proietto e Marco Mazzocchi.

Rai Sport segue il racconto del Mondiale 2026 con le telecronache di Tiziana Alla, la prima telecronista donna ai Mondiali, Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, mentre i commenti tecnici sono affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.

Rai Radio1 seguirà in diretta i principali incontri in programma nei giorni dei Mondiali. In particolare saranno 56 partite su un totale di 104: 32 della fase a gironi; 10 dei sedicesimi di finale; 6 degli ottavi di finale; 4 dei quarti di finale; 2 semifinali; 2 finali. Saranno 130 ore circa di sole radiocronache più, dallo studio centrale stabilito a Dallas presso l’International Broadcaster Center, aggiornamenti nelle varie edizioni di Gr1, Gr2 e Gr3 e nella programmazione di Rai Radio 1. Giuseppe Bisantis (a cui verranno affidate sia la partita inaugurale che la finale per il titolo), Daniele Fortuna, Diego Carmignani e Manuel Codignoni, i radiocronisti inviati oltre Atlantico. “Tutto il Mondiale minuto per minuto”, in onda da Dallas, sarà condotto da Guido Ardone. La regia (a Roma) sarà affidata a Ombretta Conti.