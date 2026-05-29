Da Falcao a Tardelli, ufficiale la programmazione e la squadra Rai per i Mondiali

I Mondiali 2026 si stanno avvicinando ad ampi passi. L’11 giugno ci sarà la partita inaugurale della prima edizione di sempre ad avere 48 squadre, fra cui purtroppo non ci sarà di nuovo l’Italia. Appuntamento al 19 luglio per la finalissima al Met Life Stadium di New York/New Jersey.
La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, mentre 35 partite saranno in onda in chiaro sulla Rai. Come anticipato da Calcio e Finanza, sulla televisione di Stato le sfide saranno trasmesse esclusivamente su Rai 1 – comprese nella fascia orario 18.40 – 02.00), con programmazione pre e post-partita, oltre agli highlights delle restanti 69 partite:
Le dirette Rai riguarderanno i principali incontri della manifestazione (che per la terza edizione consecutiva non vedrà in campo l’Italia), così ripartiti: 17 partite della fase a gironi; 6 partite dei sedicesimi di finale; 4 partite degli ottavi di finale; 4 incontri dei quarti di finale; 2 semifinali; 2 finali. L’impegno di Rai Sport prevede inoltre: all’interno della rubrica “UnoMattina News” (Rai 1) 15 minuti di contributi giornalieri dal 12 giugno al 19 luglio, dal lunedì al venerdì “UnoMattina Mondiali” e “Tg1 Mondiali” con Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni; nella fase di avvicinamento all’evento, la rubrica “Dribbling” (Rai 2), della durata di 34 minuti, con il magazine preview program FIFA, dal 1° al 10 giugno, tutti i giorni; la rubrica giornaliera “Dribbling Mondiali” (Rai 2), della durata di 40 minuti, dall’11 giugno al 19 luglio, tutti i giorni alle 14 con Paolo Paganini e Simona Cantoni; la rubrica “Italia chiama America” (Rai 2), della durata di 65 minuti, dall’11 giugno al 19 luglio, tutti i giorni 18,35 con Francesca Spaziani Testa; “Pre e Post Partita della sera” 20.30/21 con Paola Ferrari e Simona Rolandi con Marco Tardelli e Roberto Falcao; il programma “Notti Mondiali”, in seconda serata su Rai 1, con orario e durata variabili dopo le partite in diretta, per un totale di 34 puntate nell’arco della manifestazione condotto da Alessandro Antinelli. La supervisione di tutti i programmi è di Massimo Proietto e Marco Mazzocchi.
Rai Sport segue il racconto del Mondiale 2026 con le telecronache di Tiziana Alla, la prima telecronista donna ai Mondiali, Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, mentre i commenti tecnici sono affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.
Rai Radio1 seguirà in diretta i principali incontri in programma nei giorni dei Mondiali. In particolare saranno 56 partite su un totale di 104: 32 della fase a gironi; 10 dei sedicesimi di finale; 6 degli ottavi di finale; 4 dei quarti di finale; 2 semifinali; 2 finali. Saranno 130 ore circa di sole radiocronache più, dallo studio centrale stabilito a Dallas presso l’International Broadcaster Center, aggiornamenti nelle varie edizioni di Gr1, Gr2 e Gr3 e nella programmazione di Rai Radio 1. Giuseppe Bisantis (a cui verranno affidate sia la partita inaugurale che la finale per il titolo), Daniele Fortuna, Diego Carmignani e Manuel Codignoni, i radiocronisti inviati oltre Atlantico. “Tutto il Mondiale minuto per minuto”, in onda da Dallas, sarà condotto da Guido Ardone. La regia (a Roma) sarà affidata a Ombretta Conti.
Da lunedì 25 maggio, RaiNews proporrà una rubrica di 5-10 minuti all’interno delle trasmissioni Mattina24, Sport 24 12.30, Inside24 e Sera24. Si tratterà fondamentalmente di raccontare l’avvicinamento dei Mondiali 2026 attraverso servizi delle partite storiche delle edizioni precedenti e per celebrare anche i 20 anni dall’ultimo Mondiale vinto dall’Italia in Germania (da RaiTeche), monografie di personaggi e schede sui luoghi dell’evento (da Raisport e Rai Teche). Il tutto con ospiti (giornalisti e talent) che saranno individuati dalla redazione Società e Sport insieme a RaiSport. Spazio anche ai reportage di Emilio Fuccillo dall’1 all’11 giugno dai luoghi più significativi di Canada, Usa e Messico.
Sul sito, il Mondiale sarà a 360° sul portale web e social dell’informazione Rai con diretta streaming delle 35 partite che Rai trasmetterà in chiaro; widget risultati tempo reale nell’header della home page; la cronaca testuale e gli highlights di tutte le partite; uno spazio dedicato in home page con i contenuti più importanti; una pagina speciale dedicata con la raccolta di tutti i contenuti: calendari, statistiche delle squadre e dei giocatori, articoli e video; contenuti originali dell’inviato (interviste, commenti e approfondimenti dalle città sedi degli eventi); articoli multimediali di aggiornamento in tempo reale e di approfondimento. Inoltre i contenuti di RaiSport, lo speciale di Rainews24 e di tutte le testate Rai verranno rilanciati e valorizzati sul portale e sui profili social saranno condivisi i momenti più emozionanti e il diario degli inviati, su YouTube contenuti originali anche in collaborazione con RaiSport. Sul canale Whatsapp il richiamo delle ultime notizie e degli aggiornamenti. Nel racconto dell’evento sportivo, ci sarà spazio anche per storie, personaggi, culture digitali e no: l’inviato di RaiNews.it coprirà fino al 25 giugno, quando inizieranno i sedicesimi di finale e le partite avranno contorni più sportivi, e fornirà servizi e collegamenti anche per Rainews24.
Highlights e contenuti premium verranno selezionati e rilanciati sulle 6 piattaforme social in vari formati: caroselli e photogallery; sintesi dei momenti più importanti della giornata; clip delle interviste ai protagonisti; puntate di “Cloud – Idee e persone in rete”. La Direzione Pubblica Utilità, in collaborazione con Rai Sport, renderà le partite di semifinale – del 14 e 15 luglio – e di finale – del 18 e 19 luglio – accessibili alle persone cieche e ipovedenti attraverso il commento descrittivo dei giornalisti Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi, commento in grado di raccontare al meglio tutti i movimenti in campo e l’atmosfera sugli spalti. Sempre a cura della Direzione Pubblica Utilità, per le persone sorde, sarà realizzato il servizio di sottotitolazione in diretta delle partite e dei programmi giornalistici di approfondimento.