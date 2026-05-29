Europei Under 17, dove vedere Italia Montenegro in tv e streaming: la sfida in diretta

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Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B e si trovano a tre punti, dopo la vittoria contro la Francia all’esordio. Ora affronteranno il Montenegro, sconfitto alla prima giornata dalla Danimarca. Per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, che inizierà dalle semifinali, bisognerà arrivare nelle prime due del raggruppamento. La finale della competizione continentale, che quest’anno si gioca in Estonia, è fissata per il 7 giugno.