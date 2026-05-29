Dove vedere Bosnia Macedonia tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa, qualificati ai danni dell’Italia, saranno fra le protagoniste, mentre i macedoni no dopo aver perso nei playoff di spareggio.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bosnia Macedonia tv streaming , amichevole prima dei Mondiali.

Dove vedere Bosnia Macedonia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Bosnia.Macedonia, match amichevole, si terrà allo Stadion Asim Ferhatović Hase di Sarajevo, il 29 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.30.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Bosnia e Macedonia sarà trasmessa su Sky Sport Max e Sky Sport 252 e in streaming su NOW con la telecronaca di Matteo Marceddu.