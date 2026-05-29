Argentina, i convocati per i Mondiali 2026: presenti Lautaro e Nico Paz

Il commissario tecnico, campione del Mondo in carica, ha sciolto le due ultime riserve e ha diramato la lista dei 26 calciatori che rappresenteranno l’Albiceleste alla rassegna iridata in USA, Messico e Canada.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Convocati Argentina Mondiali 2026
(Foto: Rich Storry/Getty Images)

È arrivato anche il momento dei campioni del Mondo in carica. L’Argentina di Lionel Scaloni è pronta ad affrontari i Mondiali in USA, Messico e Canada partendo dal raggruppamento J dove dovrà sfiderà, in ordine temporale, Algeria, Austria e Giordania.

Il commissario tecnico, che con l’Albiceleste ha vinto un Mondale, due Copa America e una Finalissima (proprio contro l’Italia), ha sciolto le sue ultimissime riserve e diramato la lista dei 26 calciatori che dovranno rappresentare il Paese sudamericano nella rassegna iridata che partirà il prossimo 11 giugno.

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Nella lista dei 26 calciatori scelti ci sono due rappresentanti della Serie A: Lautaro Martinez (Inter), la cui presenza non era chiaramente in dubbio e Nico Paz (Como).

Argentina convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori 

Di seguito, tutti i calciatori dell’Argentina convocati per i Mondiali 2026: 

Portieri 

  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • Geronimo Rulli (Marsiglia)
  • Juan Musso (Atletico Madrid)

Difensori

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atletico Madrid)
  • Lisandro Martinez (Manchester United)
  • Nicolas Otamendi (Benfica)
  • Leonardo Balerdi (Marsiglia)
  • Cristian Romero (Tottenham)
  • Nicolas Tagliafico (Ajax)
  • Facundo Medina (Marsiglia)

Centrocampisti

  • Giovani Lo Celso (Betis)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Fernandez (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Valentin Barco (Strasburgo)

Attaccanti

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • José Manuel Lopez (Palmeiras)
  • Julian Alvarez (Atletico Madrid)
  • Thiago Almada (Atletico Madrid)
  • Nico Paz (Como)

Non perderti tutte le 104 sfide dei Mondiali 2026 e molto altro su DAZN. Attiva il pacchetto FULL a 24,99 euro al mese anziché 36,99 euro. Clicca qui e scopri di più.

Temi

Mondiali di calcio