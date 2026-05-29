È arrivato anche il momento dei campioni del Mondo in carica. L’Argentina di Lionel Scaloni è pronta ad affrontari i Mondiali in USA, Messico e Canada partendo dal raggruppamento J dove dovrà sfiderà, in ordine temporale, Algeria, Austria e Giordania.
Il commissario tecnico, che con l’Albiceleste ha vinto un Mondale, due Copa America e una Finalissima (proprio contro l’Italia), ha sciolto le sue ultimissime riserve e diramato la lista dei 26 calciatori che dovranno rappresentare il Paese sudamericano nella rassegna iridata che partirà il prossimo 11 giugno.
Nella lista dei 26 calciatori scelti ci sono due rappresentanti della Serie A: Lautaro Martinez (Inter), la cui presenza non era chiaramente in dubbio e Nico Paz (Como).
Argentina convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori
Di seguito, tutti i calciatori dell’Argentina convocati per i Mondiali 2026:
Portieri
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Geronimo Rulli (Marsiglia)
- Juan Musso (Atletico Madrid)
Difensori
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Nahuel Molina (Atletico Madrid)
- Lisandro Martinez (Manchester United)
- Nicolas Otamendi (Benfica)
- Leonardo Balerdi (Marsiglia)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Nicolas Tagliafico (Ajax)
- Facundo Medina (Marsiglia)
Centrocampisti
- Giovani Lo Celso (Betis)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Enzo Fernandez (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Valentin Barco (Strasburgo)
Attaccanti
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)
- Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
- Lautaro Martinez (Inter)
- José Manuel Lopez (Palmeiras)
- Julian Alvarez (Atletico Madrid)
- Thiago Almada (Atletico Madrid)
- Nico Paz (Como)