È arrivato anche il momento dei campioni del Mondo in carica. L’Argentina di Lionel Scaloni è pronta ad affrontari i Mondiali in USA, Messico e Canada partendo dal raggruppamento J dove dovrà sfiderà, in ordine temporale, Algeria, Austria e Giordania.

Il commissario tecnico, che con l’Albiceleste ha vinto un Mondale, due Copa America e una Finalissima (proprio contro l’Italia), ha sciolto le sue ultimissime riserve e diramato la lista dei 26 calciatori che dovranno rappresentare il Paese sudamericano nella rassegna iridata che partirà il prossimo 11 giugno.