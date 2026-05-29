Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina del Napoli ed è pronto a diventare il nuovo allenatore dei partenopei dopo i due anni di gestione targata Antonio Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo giorni di contatti e valutazioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe sciolto le riserve puntando sull’ex tecnico di Milan e Juventus per aprire un nuovo ciclo in azzurro.

La svolta sarebbe arrivata nelle ultime ore, dopo un confronto interno tra il presidente, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna, da tempo estimatore di Allegri. Proprio Manna avrebbe avuto un ruolo importante nel dialogo con l’allenatore, con il quale esiste un rapporto consolidato.