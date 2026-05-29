Allegri verso il Napoli, atteso l’accordo col Milan: l’impatto sui conti dei due club

L’intesa con De Laurentiis offre un assist anche al club rossonero, che potrà risparmiare sull’ultimo anno di contratto: come cambiano i costi a bilancio.

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Redazione
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Allegri stipendio Napoli
(Foto: Simone Arveda/Getty Images)

Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina del Napoli ed è pronto a diventare il nuovo allenatore dei partenopei dopo i due anni di gestione targata Antonio Conte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo giorni di contatti e valutazioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe sciolto le riserve puntando sull’ex tecnico di Milan e Juventus per aprire un nuovo ciclo in azzurro.  

La svolta sarebbe arrivata nelle ultime ore, dopo un confronto interno tra il presidente, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna, da tempo estimatore di Allegri. Proprio Manna avrebbe avuto un ruolo importante nel dialogo con l’allenatore, con il quale esiste un rapporto consolidato. 

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Dal punto di vista economico, l’intesa tra Napoli e Allegri dovrebbe poggiare su un contratto biennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, con opzione per una terza annata legata a determinate condizioni. La cifra, tradotta al lordo, corrisponde a circa 8,33 milioni di euro all’anno, il costo che il Napoli dovrà dunque sostenere nella prossima stagione. 

La mossa di De Laurentiis è un assist per il Milan, che nei giorni scorsi ha sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore. Il tecnico è legato ai rossoneri da un contratto con scadenza al 30 giugno 2027 – da 5 milioni di euro netti a stagione (9,25 milioni di euro lordi) –, soldi che il Milan avrebbe dovuto versargli integralmente senza un accordo. 

Il passaggio di Allegri al Napoli costringerà invece le parti a trovare un’intesa sulla risoluzione del contratto. Nelle ultime ore sarebbero stati avviati i contatti tra i legali dell’allenatore e il club rossonero per arrivare al dunque. Il Milan risparmierebbe così oltre 9 milioni sull’esercizio 2025/26 (che alternativamente sarebbero stati inseriti tra gli oneri non ricorrenti al 30 giugno), o una cifra inferiore qualora dovesse essere accordata una buonuscita in favore del tecnico. 

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