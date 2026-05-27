Manchester United, ricavi oltre 600 milioni e perdita dimezzata nei primi nove mesi del 2025/26

Una perdita sostanzialmente dimezzata (-50,9%), nonostante il club non abbia potuto contare sui ricavi UEFA nella stagione in corso per effetto della mancata qualificazione alle coppe europee. Migliora sensibilmente anche l’EBITDA rettificato (che esclude componenti straordinarie e non ricorrenti), positivo per 187,5 milioni di sterline, in crescita del 29% rispetto ai 145,3 milioni registrati nei primi nove mesi della scorsa stagione.

Manchester United, i ricavi nei primi nove mesi del 2025/26

Nei primi nove mesi della stagione 2025/26, il Manchester United ha registrato ricavi complessivi per 520,1 milioni di sterline (circa 615 milioni di euro), in crescita del 3,5% rispetto ai 502,3 milioni dello stesso periodo del 2024/25. Un risultato sostenuto soprattutto dall’aumento degli introiti televisivi legati alla Premier League, grazie al miglior piazzamento della squadra e al maggiore valore del nuovo ciclo dei diritti internazionali del campionato inglese. In compenso, i Red Devils non hanno potuto contare sui ricavi UEFA, a causa dell’assenza dalle competizioni europee.

I ricavi commerciali sono rimasti stabili a quota 245,1 milioni di sterline. In particolare, la fine dell’accordo per lo sponsor del kit di allenamento con Tezos ha inciso negativamente sulla componente sponsorship, compensata però dal miglior andamento del merchandising e delle vendite retail legato ai risultati sportivi della squadra. I ricavi da diritti tv sono invece cresciuti del 17,1% a 157,1 milioni di sterline, mentre quelli da matchday sono diminuiti del 4,1% a 117,9 milioni, soprattutto per il minor numero di partite casalinghe disputate rispetto alla stagione precedente.

I ricavi del Manchester United nei primi nove mesi del 2025/26: