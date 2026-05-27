Rischio caos a New York tra NBA Finals e Mondiali: il 16 giugno ci sarà Francia-Senegal e l'eventuale Gara 6

La città di New York sarà fra le 16 sedi dei Mondiali 2026 che si disputeranno dall’11 giugno al 19 luglio fra USA, Messico e Canada. Ma la Grande Mela potrebbe essere protagonista di un vero e proprio caos gestionale schiacciato fra la rassegna iridata FIFA e le Finals NBA. Come riporta il New York Post, i New York Knicks hanno raggiunto le Finals dopo una lunga astinenza durata 27 anni e inizieranno le sfide contro una fra i San Antonio Spurs o gli Oklahoma City Thunder a partire dal 3 giugno. Il palazzetto dei Knick è ovviamente l’iconico Madison Square Garden, che si trova in un’area da sempre molto attrattiva della città che durante i Mondiali sarà sfruttata al massimo per i vari eventi collaterali. E proprio per questo si rischia la congestione organizzativa fra i due grandi eventi.

Particolare attenzione è legata alla situazione della stazione ferroviaria Penn Station in vista del 16 giugno, quando a New York si giocherà l’eventuale Gara 6 delle Finals al Madison Square Garden e al MetLife Stadium, sede della finalissima dei Mondiali il 19 luglio, andrà in scena la sfida fra Francia e Senegal. L’eventuale sfida NBA si giocherà alle 20.30 locali, mentre Francia-Senegal è in programma alle 15.00. Nonostante i due eventi si svolgano a distanza di ore, i tifosi di ritorno dalla partita del Mondiale e quelli diretti all’eventuale Gara 6 potrebbero trovarsi ad affrontare un incubo negli spostamenti. Proprio per questo la New York Penn Station e NJ Transit hanno apportato importanti modifiche per i pendolari. Durante le partite dei Mondiali al MetLife Stadium, la New York Penn Station limiterà l’accesso ai pendolari di New Jersey Transit per quattro ore prima del calcio d’inizio, per poter gestire in sicurezza l’elevato volume di viaggiatori nei giorni delle partite. Inoltre, i treni diretti nel New Jersey dalla Penn Station daranno priorità a coloro che possiedono biglietti per le partite del Mondiale. NJ Transit ha consigliato ai pendolari che non assisteranno alle partite di evitare di viaggiare nei giorni delle gare, salvo necessità essenziali.