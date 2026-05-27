L’Inter rinnova la partnership con Socios: ufficiale l’accordo fino al 2028

Grazie all’estensione dell’accordo, i possessori del Fan Token nerazzurro continueranno a partecipare attivamente alla vita del club, prendendo parte a decisioni dedicate ai tifosi e accedendo a premi ed esperienze esclusive . Lanciato su Socios.com nel 2021 come strumento innovativo di dialogo diretto tra il club e i suoi sostenitori, il Fan Token $INTER è oggi distribuito in 107 Paesi , a conferma di una community globale in costante crescita.

Inter e Socios.com , la piattaforma leader del gruppo Chiliz dedicata al fan engagement e ai programmi di reward, hanno annunciano il rinnovo della partnership fino al 2028 con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il coinvolgimento diretto dei tifosi nell’universo nerazzurro attraverso il Fan Token $INTER .

Una diffusione che si traduce anche in un impatto concreto, come dimostra il programma di reward associato, che ha permesso ai tifosi di riscattare biglietti per gare ufficiali, esperienze VIP, merchandising autografato e contenuti esclusivi. Tra le attivazioni più apprezzate figurano l’annuncio delle formazioni tramite lo speaker dello stadio, le foto pre-partita con la bandierina scelta dai tifosi e la possibilità di viaggiare con la squadra durante le trasferte europee. Di recente, i possessori del Fan Token $INTER hanno inoltre potuto incontrare da vicino i propri beniamini durante la “Players Parade” al termine delle gare casalinghe e in occasione di speciali colazioni con le Legend del club all’Inter HQ la mattina dopo la partita.

«L’Inter è uno dei club più iconici al mondo e il rinnovo di questa partnership rappresenta un passaggio naturale nella strategia di consolidamento di Socios.com in Italia, uno dei mercati più maturi e ricettivi in Europa – ha dichiarato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com –. Allo stesso tempo, conferma il nostro posizionamento globale come piattaforma di riferimento per il digital fan engagement. Il Fan Token $INTER continuerà a evolversi come asset dinamico, offrendo ai tifosi nuove opportunità di partecipazione e al Club un canale diretto per dialogare con milioni di sostenitori in tutto il mondo».

«Il rinnovo della collaborazione con Socios.com ci rende particolarmente orgogliosi perché conferma la validità del percorso intrapreso insieme, con l’obiettivo di mettere sempre più i tifosi al centro del mondo Inter – ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter –. Il Fan Token $INTER ci ha permesso in questi anni far vivere ai nostri sostenitori la passione nerazzurra in modo innovativo, creando un legame diretto e concreto con il Club. Nelle prossime stagioni queste opportunità non solo verranno confermate, ma ulteriormente ampliate, per offrire esperienze sempre più esclusive e coinvolgenti ai tifosi di tutto il mondo».