Olanda, i convocati per i Mondiali 2026: presenti quattro calciatori della Serie A

L’Olanda è pronta ad affrontare i Mondiali 2026 che si terranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Orange sono stati inseriti nel gruppo F con Giappone, Tunisia e Svezia.

La lista dei 26 calciatori selezionati dal commissario tecnico Ronald Koeman, prima della rassegna iridata si ritroveranno a Zeist per l’inizio ufficiale della preparazione. In questo periodo la nazionale olandese disputerà altre due amichevoli. La prima mercoledì 3 giugno contro l’Algeria allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La seconda e ultima, invece, si giocherà l’8 giugno direttamente a New York, sede del ritiro Orange, contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Entrambe sono qualificare ai Mondiali.