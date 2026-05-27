Olanda, i convocati per i Mondiali 2026: presenti quattro calciatori della Serie A

Ronald Koeman ha scelto i 26 giocatori che affronteranno il gruppo F della rassegna iridata pronta a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

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Ronald Koeman (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

L’Olanda è pronta ad affrontare i Mondiali 2026 che si terranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Orange sono stati inseriti nel gruppo F con Giappone, Tunisia e Svezia.

La lista dei 26 calciatori selezionati dal commissario tecnico Ronald Koeman, prima della rassegna iridata si ritroveranno a Zeist per l’inizio ufficiale della preparazione. In questo periodo la nazionale olandese disputerà altre due amichevoli. La prima mercoledì 3 giugno contro l’Algeria allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La seconda e ultima, invece, si giocherà l’8 giugno direttamente a New York, sede del ritiro Orange, contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Entrambe sono qualificare ai Mondiali.

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Nella lista dei 26 calciatori scelti ci sono quattro rappresentanti della Serie A: Denzel Dumfries (Inter), Teun Koopmeneirs (Juventus), Donyell Malen (Roma) e Marteen de Roon (Atalanta). Niente da fare per l’altro interista Stefan de Vrij che paga così una stagione da riserva con la squadra di Cristian Chivu.

Olanda convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori 

Di seguito, tutti i calciatori dell’Olanda convocati per i Mondiali 2026: 

Portieri 

  • Mark Flekken (Baye Leverkusen)
  • Robin Roefs (Sunderland)
  • Bart Verbruggen (Brighton)

Difensori

  • Nathan Aké (Manchester City)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Denzel Dumfries (Inter)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Jan Paul van Hecke (Brighton)
  • Jurriën Timber (Arsenal)
  • Micky van de Ven (Tottenham)

Centrocampisti

  • Ryan Gravenberch (Liverpool)
  • Frenkie de Jong (Barcellona)
  • Teun Koopmeiners (Juventus)
  • Tijjani Reijnders (Manchester City)
  • Marten de Roon (Atalanta)
  • Quinten Timber (Marsiglia)
  • Mats Wieffer (Brighton)
  • Guus Til (PSV)

Attaccanti

  • Brian Brobbey (Sunderland)
  • Memphis Depay (Corinthians)
  • Cody Gakpo (Liverpool)
  • Justin Kluivert (Bournemouth)
  • Noa Lang (Galatasaray)
  • Donyell Malen (Roma)
  • Crysencio Summerville (West Ham)
  • Wout Weghorst (Ajax)

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