Olanda, i convocati per i Mondiali 2026: presenti quattro calciatori della Serie A

L’Olanda è pronta ad affrontare i Mondiali 2026 che si terranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Orange sono stati inseriti nel gruppo F con Giappone, Tunisia e Svezia.
La lista dei 26 calciatori selezionati dal commissario tecnico Ronald Koeman, prima della rassegna iridata si ritroveranno a Zeist per l’inizio ufficiale della preparazione. In questo periodo la nazionale olandese disputerà altre due amichevoli. La prima mercoledì 3 giugno contro l’Algeria allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La seconda e ultima, invece, si giocherà l’8 giugno direttamente a New York, sede del ritiro Orange, contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Entrambe sono qualificare ai Mondiali.
Nella lista dei 26 calciatori scelti ci sono quattro rappresentanti della Serie A: Denzel Dumfries (Inter), Teun Koopmeneirs (Juventus), Donyell Malen (Roma) e Marteen de Roon (Atalanta). Niente da fare per l’altro interista Stefan de Vrij che paga così una stagione da riserva con la squadra di Cristian Chivu.
Olanda convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori
Di seguito, tutti i calciatori dell’Olanda convocati per i Mondiali 2026:
Portieri
- Mark Flekken (Baye Leverkusen)
- Robin Roefs (Sunderland)
- Bart Verbruggen (Brighton)
Difensori
- Nathan Aké (Manchester City)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Denzel Dumfries (Inter)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Jan Paul van Hecke (Brighton)
- Jurriën Timber (Arsenal)
- Micky van de Ven (Tottenham)
Centrocampisti
- Ryan Gravenberch (Liverpool)
- Frenkie de Jong (Barcellona)
- Teun Koopmeiners (Juventus)
- Tijjani Reijnders (Manchester City)
- Marten de Roon (Atalanta)
- Quinten Timber (Marsiglia)
- Mats Wieffer (Brighton)
- Guus Til (PSV)
Attaccanti
- Brian Brobbey (Sunderland)
- Memphis Depay (Corinthians)
- Cody Gakpo (Liverpool)
- Justin Kluivert (Bournemouth)
- Noa Lang (Galatasaray)
- Donyell Malen (Roma)
- Crysencio Summerville (West Ham)
- Wout Weghorst (Ajax)