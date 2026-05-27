Elezioni FIGC, Abodi: «Su presunta ineleggibilità di Malagò serve una risposta formale»

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è tornato a parlare delle prossime elezioni FIGC, che si svolgeranno lunedì 22 giugno e vedono correre per la carica di presidente federale Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, in merito alla presunta ineleggibilità del primo.

«Chiederò che si esprimano gli organi che ne hanno titolo – le parole del ministro a margine dell’evento Sky Inclusion Days –. É un tema tecnico-giuridico. Io credo che ci dovrà essere qualcuno che dovrà dare una risposta formale. Io risponderò all’interrogazione scritta che mi è stata presentata in un paio di giorni e chiederò che si esprimano gli organi che hanno titolo per questa tematica».