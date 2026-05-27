Florentino ha dalla sua il curriculum di presidente più vincente della storia, ma l’ultima stagione in casa Real Madrid è stata tutt’altro che semplice, con un progetto di rifondazione dopo la seconda era Ancelotti che fatica a prendere piede. In questo momento di tensione, come dimostra la conferenza stampa di fine stagione di Perez, si inserisce Riquelme. Per una elezione che appare al momento tutt’altro che scontata.

Saranno due le persone che il prossimo 7 giugno si sfideranno per la poltrona di presidente del Real Madrid: l’attuale numero uno dei Blancos Florentino Perez (che ha deciso di ricandidarsi per guidare il club) e lo sfidante Enrique Riquelme .

Nel 2010 si è trasferito e stabilito a Panama , dove ha creato Grupo El Sol , focalizzato su miniere, cemento, infrastrutture ed energia. L’azienda è diventata il maggiore fornitore di sabbia per l’Unione Temporanea di Imprese (UTE) responsabile dell’espansione del Canale di Panama. La società contava più di 1.200 dipendenti diretti e indiretti negli investimenti in cemento, aggregati ed energia.

Ma chi è Enrique Riquelme? Nato a Cox , nella comunità autonoma Valenciana, nel 1989 , Riquelme ha iniziato la sua attività nelle aziende di proprietà della sua famiglia nei settori immobiliare e delle costruzioni. Oggi è il presidente del consiglio di amministrazione di Cox Energy América , una utility energetica integrata focalizzata sulle energie rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico, con operazioni in Messico, Cile, Colombia e Centro America

Nel 2012 ha guidato la fase di gara e di sviluppo del più grande progetto fotovoltaico mai realizzato fino a quel momento in America Latina, Rainbow 50. Situato in Guatemala, la capacità installata del suddetto impianto ha raggiunto 55,6 MW, con un investimento pari a 100 milioni di dollari. Nel 2014 ha fondato Cox Energy. Oltre a esserne fondatore e principale azionista, ne è il presidente. L’azienda si è posizionata come punto di riferimento nel settore del solare fotovoltaico in America Latina. Nel 2016 è diventato il maggiore azionista di Ezentis, società quotata in borsa e leader globale nei servizi industriali che opera e mantiene infrastrutture di telecomunicazioni ed elettriche, tra le altre attività. Conta 15.000 dipendenti, principalmente in Argentina, Cile e Brasile.

Durante la sua carriera da imprenditore e uomo d’affari, Riquelme ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale Giovane Imprenditore 2018. Il premio è il più importante assegnato in Spagna nel settore imprenditoriale ed è conferito dalla Confederazione Spagnola dei Giovani Imprenditori (CEAJE). È stato scelto come uno dei 100 latini più influenti dall’organizzazione ambientale Sachamama.

Chi è Enrique Riquelme? Il tentativo del 2021

Riquelme era già apparso con forza sulla scena madridista nel 2021, quando si era ipotizzato che potesse sfidare Florentino Pérez alle elezioni del club. Allora si era presentato come socio del Real Madrid da oltre 20 anni e con la volontà di proporre un’alternativa, anche se alla fine non fece il passo decisivo. All’epoca fu uno dei nomi che manifestarono l’intenzione di candidarsi, in un processo in cui Florentino finì per essere proclamato senza opposizione. Enrique Riquelme, il cui padre era già stato dirigente nel Consiglio direttivo, soddisfa il requisito di essere socio del club blanco da più di vent’anni.