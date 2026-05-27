Dopo Webuild Ferrari si candida per il Milan: «Potrei fare la differenza»

Grande tifoso del Milan, Ferrari è stato membro del Consiglio di Amministrazione del club rossonero fino al 2022 , quando la società fu rilevata da Gerry Cardinale attraverso il fondo RedBird . In seguito, da direttore generale di Webuild, Ferrari aveva seguito anche i lavori per la proposta di ristrutturazione di San Siro che gli era stato affidato dal Comune di Milano: una proposta che tuttavia i club avevano respinto .

Nel frattempo, a rafforzare l’ipotesi di un suo ritorno in orbita Milan è stato lo stesso Ferrari, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Giornale: «Non c’è ancora nessuno accordo, ma potrei fare la differenza nella gestione di gruppo che non è solo un team di calcio, ma è di fatto un’azienda complessa dal punto di vista economico tra sponsor, ingaggi e diritti tv», ha detto proponendo di fatto la sua candidatura.

Ferrari, attualmente, ricopre anche il ruolo di Consigliere di amministrazione in Cairo Communication ed è stato membro de CdA di Tim ed Equita. Nel suo periodo a Webuild, accanto a Pietro Salini, Ferrari ha trasformato il gruppo da grande impresa italiana di costruzioni a uno dei principali gruppi mondiali nelle infrastrutture complesse. Acquisizioni, internazionalizzazione e grandi opere pubbliche hanno contribuito a una crescita forte ma controllata: oltre il 90% dei ricavi arriva da Paesi a basso rischio e il gruppo ha due controllate molto profittevoli nel mercato americano e in quello australiano. Allo stato attuale, Webuild ha un portafoglio ordini gigantesco, 58 miliardi a fine 2025, e una pipeline commerciale vicina ai 100 miliardi.