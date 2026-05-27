Il tabellone per il Roland Garros 2026 ha iniziato a prendere forma e ha intrapreso il percorso che porterà fino alla finalissima del torneo. L’Open di Francia, giunto alla sua 125esima edizione, si disputa dal 24 maggio al 7 giugno, presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi, in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), rientrando nel circuito ATP Tour 2026 e WTA Tour 2026 come torneo di categoria Grande Slam.
Il Roland Garros 2026 – Un evento globale su terra rossa
Il Roland Garros 2026 si gioca su 22 campi in terra rossa, inclusi i tre impianti principali:
- Court Philippe Chatrier
- Court Suzanne Lenglen
- Court Simonne-Mathieu
Albo d’oro Roland Garros – Ultimi 5 vincitori
- 2021 – Novak Djokovic
- 2022 – Rafael Nadal
- 2023 – Novak Djokovic
- 2024 – Carlos Alcaraz
- 2025 – Carlos Alcaraz
Nella storia del Roland Garros sono state tre le vittorie di tennisti italiani:
- 1959 – Nicola Pietrangeli
- 1960 – Nicola Pietrangeli
- 1976 – Adriano Panatta
L’ultimo italiano ad arrivare in finale è stato proprio Panatta, che nell’ultimo atto dell’edizione 1976 sconfisse in quattro set (6–1, 6–4, 4–6, 7–6) lo statunitense Harold Solomon.
Tabellone Roland Garros 2026 – La situazione
Grande attenzione è puntata su Jannik Sinner (scopri qui quanto guadagna Sinner), attuale numero 1 del ranking mondiale e fresco vincitore degli Internazionali di Roma. Sinner ha sconfitto al primo turno il francese Tabur e si prepara ora a sfidare Cerundolo nel prossimo incontro.
Quest’anno a Parigi non andrà in scena l’ormai classico scontro con Carlos Alcaraz, due volte vincitore sulla rossa francese, che è ancora alle prese con l’infortunio al polso. Un guaio fisico che lo costringerà a dare forfait anche per Wimbledon.
Roland Garros 2026 – Il tabellone completo
La parte alta del tabellone Roland Garros 2026:
Questa invece la parte bassa del tabellone del Roland Garros 2026: