Real Madrid, il 7 giugno le elezioni per il presidente: Riquelme sfida Florentino

Il Real Madrid ha ufficializzato la data delle elezioni per la presidenza del club. I soci chiamati al voto potranno esprimere la propria preferenza domenica 7 giugno 2026, giornata in cui si deciderà il futuro della guida del club della capitale spagnola. La sfida sarà tra Florentino Pérez ed Enrique Riquelme. Da una parte l’attuale presidente, alla guida del Real Madrid dal 2000, con l’interruzione del periodo compreso tra il 2006 e il 2009, e intenzionato a proseguire il proprio percorso alla guida della società. Dall’altra Riquelme, che si presenta come alternativa e punta a convincere i soci favorevoli a un cambio di rotta.

La campagna elettorale entrerà ora nel vivo. Florentino Pérez, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, guarda alla continuità e avrebbe in José Mourinho il nome forte per la panchina del nuovo progetto tecnico. Riquelme, invece, rappresenta la proposta alternativa: nei prossimi giorni sono attese indicazioni più precise sul suo programma, a partire dal nome dell’allenatore e dai giocatori che potrebbero far parte del suo progetto. Lo stesso Riquelme, nelle scorse ore, ha rivendicato di avere già definito operazioni di primo piano sul mercato, parlando di «due grandi stelle internazionali bloccate». Una dichiarazione destinata ad alimentare il dibattito tra i soci madridisti, chiamati a scegliere tra la continuità della gestione Florentino e una proposta di forte discontinuità.