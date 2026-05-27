Dove vedere finale Conference League: Guarda Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale Conference League. Crystal Palace e Rayo Vallecano scendono in campo per l’ultimo atto della terza competizione UEFA per club.

Dove vedere finale Conference League – Crystal Palace-Rayo Vallecano su Sky

La terza competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere.