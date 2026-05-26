Webuild, si dimette il dg Massimo Ferrari ex componente del CdA Milan

L’ex membro del CdA del Milan Massimo Ferrari lascia ufficialmente il ruolo di direttore generale di Webuild. Lo ha annunciato la stessa società, in una nota, confermando la risoluzione consensuale del contratto con il manager che avrà effetto dal prossimo 30 settembre 2026.
Grande tifoso milanista, Ferrari è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione del club rossonero: era entrato infatti nel CdA a fine 2020, durante la gestione Elliott come rappresentante dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan, lasciando poi la carica nel settembre 2022 nel momento dell’acquisizione del club da parte di RedBird. In seguito, da direttore generale di Webuild, Ferrari aveva seguito anche i lavori per la proposta di ristrutturazione di San Siro che gli era stato affidato dal Comune di Milano: una proposta che tuttavia i club avevano respinto.
«Webuild comunica di aver concordato con il dott. Massimo Ferrari, Direttore Generale e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro motivata da ragioni personali e legate a nuovi progetti di vita e professionali», si legge nella nota pubblicata da Webuild.
«La risoluzione avrà effetto dal 30 settembre 2026, successivamente all’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale come Dirigente Preposto, al fine di garantire la piena continuità operativa e un ordinato passaggio delle responsabilità. Il rapporto tra la Società e il dott. Ferrari si conclude in un clima di piena collaborazione e reciproca soddisfazione, al termine di quasi quindici anni di comune percorso professionale durante i quali il manager ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e al rafforzamento del Gruppo».
«Nell’ambito dell’accordo sono previsti:
- impegni di non concorrenza;
- obblighi di lock-up relativi alle azioni detenute;
- impegni di non sollecitazione del personale;
- il tutto nel rispetto della Politica di Remunerazione da ultimo approvata dall’Assemblea dei soci del 29 aprile 2026».
«Inoltre, è previsto un incarico di consulenza strategica a favore dell’Amministratore Delegato per un periodo di tre anni, con riferimento alle materie di sua competenza. L’operazione è stata approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Webuild, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e, trattandosi di un’operazione con parte correlata di minore rilevanza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate».
«L’Amministratore Delegato Pietro Salini ha dichiarato: “Desidero ringraziare personalmente Massimo Ferrari per il contributo straordinario assicurato in questi anni al nostro Gruppo. Il percorso condiviso è stato caratterizzato da professionalità, lealtà e visione comune. La prosecuzione della collaborazione in forma consulenziale testimonia la solidità del rapporto costruito nel tempo e consentirà alla Società di continuare a beneficiare della sua esperienza”».
«Alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il dott. Massimo Ferrari detiene n. 1.198.599 azioni della Società».