Webuild, si dimette il dg Massimo Ferrari ex componente del CdA Milan

L’ex membro del CdA del Milan Massimo Ferrari lascia ufficialmente il ruolo di direttore generale di Webuild. Lo ha annunciato la stessa società, in una nota, confermando la risoluzione consensuale del contratto con il manager che avrà effetto dal prossimo 30 settembre 2026. Grande tifoso milanista, Ferrari è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione del club rossonero: era entrato infatti nel CdA a fine 2020, durante la gestione Elliott come rappresentante dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan, lasciando poi la carica nel settembre 2022 nel momento dell’acquisizione del club da parte di RedBird. In seguito, da direttore generale di Webuild, Ferrari aveva seguito anche i lavori per la proposta di ristrutturazione di San Siro che gli era stato affidato dal Comune di Milano: una proposta che tuttavia i club avevano respinto.

«Webuild comunica di aver concordato con il dott. Massimo Ferrari, Direttore Generale e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro motivata da ragioni personali e legate a nuovi progetti di vita e professionali», si legge nella nota pubblicata da Webuild. «La risoluzione avrà effetto dal 30 settembre 2026, successivamente all’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale come Dirigente Preposto, al fine di garantire la piena continuità operativa e un ordinato passaggio delle responsabilità. Il rapporto tra la Società e il dott. Ferrari si conclude in un clima di piena collaborazione e reciproca soddisfazione, al termine di quasi quindici anni di comune percorso professionale durante i quali il manager ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e al rafforzamento del Gruppo».