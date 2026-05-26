FIGC, bilancio 2025 in utile: per il 2026 perdita in calo anche senza Mondiali

Quest’oggi nella sede romana della FIGC si è tenuto il Consiglio Federale. Ha aperto i lavori il presidente dimissionario Gabriele Gravina ed erano presenti i consiglieri: Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter. Inoltre, hanno preso parte anche Paolo Bedin, numero uno della Lega B, Matteo Marani, presidente Lega Pro, e Giulio Gallazzi. Mentre per la Lega Nazionale Dilettanti figuravano Giancarlo Abete, presidente e candidato per la presidenza FIGC. Insieme a lui Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro.

Oltre a notificare ai presenti, fra cui c’erano anche rappresentanti degli atleti – incluso il presidente dell’AIC Umberto Calcagno – e dei tecnici, il non commissariamento dell’AIA, Gravina ha poi voluto ringraziare tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni e gli ha augurato buon lavoro nel proseguimento di azioni decise e concrete per il bene del calcio italiano. «Non abbiamo bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono, il lavoro svolto insieme è molto più profondo di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell’immediato futuro».