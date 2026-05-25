Serie A, spettatori e riempimento in calo rispetto al 2025/26: ma terza stagione di fila oltre i 30mila di media da fine anni '90

Nel dettaglio, il massimo campionato italiano ha registrato 11,43 milioni di spettatori complessivi nel corso della stagione, in calo del 2,15% rispetto agli 11,68 milioni del 2024/25 (in cui ci fu tra l’altro una partita disputata a porte chiuse). In diminuzione anche la media spettatori per gara, scesa da 30.824 a 30.082 , con una contrazione del 2,41% , pur restando sopra la soglia simbolica dei 30mila spettatori.

Flette anche il tasso di riempimento degli impianti: dopo il picco dell’87,2% toccato nel 2024/25, la Serie A 2025/26 si è chiusa con un dato pari all’83,85%, in calo del 3,85% anno su anno. Un valore comunque superiore rispetto all’82,8%del 2023/24 e all’80,76% del 2022/23, a conferma di una tendenza positiva nel medio periodo per l’affluenza sugli spalti. Nonostante il leggero rallentamento, il dato della media spettatori mantiene la Serie A su livelli che mancavano da oltre venticinque anni. Il 2025/26 rappresenta infatti la terza stagione consecutiva oltre i 30mila spettatori di media, dopo i 30.911 del 2023/24 e i 30.824 del 2024/25. Bisogna tornare alla fine degli anni ’90 per trovare una striscia simile: tra il 1997/98 e il 1999/2000 il campionato italiano aveva chiuso tre stagioni consecutive sopra questa soglia, con una media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000.