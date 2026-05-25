Serie A, spettatori e riempimento in calo rispetto al 2025/26: ma terza stagione di fila oltre i 30mila di media da fine anni '90

La Serie A chiude la stagione 2025/26 con numeri in lieve flessione sul fronte del pubblico negli stadi rispetto all’annata precedente, ma conferma comunque un dato storico: per il terzo anno consecutivo il campionato supera quota 30mila spettatori di media a partita, evento che non si verificava dalla fine degli anni ’90.
Nel dettaglio, il massimo campionato italiano ha registrato 11,43 milioni di spettatori complessivi nel corso della stagione, in calo del 2,15% rispetto agli 11,68 milioni del 2024/25 (in cui ci fu tra l’altro una partita disputata a porte chiuse). In diminuzione anche la media spettatori per gara, scesa da 30.824 a 30.082, con una contrazione del 2,41%, pur restando sopra la soglia simbolica dei 30mila spettatori.
Flette anche il tasso di riempimento degli impianti: dopo il picco dell’87,2% toccato nel 2024/25, la Serie A 2025/26 si è chiusa con un dato pari all’83,85%, in calo del 3,85% anno su anno. Un valore comunque superiore rispetto all’82,8%del 2023/24 e all’80,76% del 2022/23, a conferma di una tendenza positiva nel medio periodo per l’affluenza sugli spalti.Nonostante il leggero rallentamento, il dato della media spettatori mantiene la Serie A su livelli che mancavano da oltre venticinque anni. Il 2025/26 rappresenta infatti la terza stagione consecutiva oltre i 30mila spettatori di media, dopo i 30.911 del 2023/24 e i 30.824 del 2024/25. Bisogna tornare alla fine degli anni ’90 per trovare una striscia simile: tra il 1997/98 e il 1999/2000 il campionato italiano aveva chiuso tre stagioni consecutive sopra questa soglia, con una media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000.
Guardando alla classifica storica delle stagioni con la media spettatori più alta dal 1991/92, il 2025/26 si colloca al settimo posto assoluto con 30.082 spettatori di media, dietro alle annate d’oro degli anni ’90 ma anche al 2023/24 e al 2024/25. Resta però un risultato significativo in un contesto profondamente cambiato per il calcio italiano, tra capienze ridotte in alcuni impianti, lavori di ammodernamento e un’offerta televisiva sempre più ampia.La stagione con la media più alta dal 1991/92 resta il 1991/92, quando la Serie A sfiorò i 33.700 spettatori a partita, seguita dal 1992/93 (32.636) e dal 1997/98 (31.223). Dopo un lungo periodo sotto quota 30mila, il campionato italiano è riuscito dunque a riportarsi stabilmente su livelli che mancavano dall’epoca d’oro del calcio italiano.