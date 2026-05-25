Spagna, i convocati per i Mondiali 2026: nessuno del Real per la prima volta

La Spagna ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per i Mondiali 2026 in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Una selezione che presenta una particolarità storica: per la prima volta la Roja si presenterà alla Coppa del Mondo senza alcun giocatore del Real Madrid. Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha infatti escluso sia Dean Huijsen sia Dani Carvajal, con quest’ultimo reduce da una stagione condizionata da numerosi problemi fisici. La grande stella della spedizione spagnola sarà invece Lamine Yamal, che dovrebbe recuperare in tempo dall’infortunio al tendine del ginocchio accusato con il Barcellona.

Tra i convocati figurano anche Mikel Merino, reduce da un recente stop fisico, e Gavi, tornato in campo a marzo dopo il lungo infortunio al ginocchio. In totale sono otto i giocatori del Barcellona presenti nella rosa. «Ci stiamo coordinando con gli staff medici di tutti i club – ha spiegato De la Fuente –. I rapporti che abbiamo dicono che tutti i giocatori saranno pronti per la prima o la seconda partita». Spagna convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo Portieri Unai Simón (Athletic Bilbao)

David Raya (Arsenal)

Joan García (Barcellona) Difensori Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Marc Pubill (Atletico Madrid)

Pedro Porro (Tottenham)

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Eric García (Barcellona)

Pau Cubarsí (Barcellona)

Marc Cucurella (Chelsea)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Centrocampisti Rodri (Manchester City)

Martin Zubimendi (Arsenal)

Mikel Merino (Arsenal)

Pedri (Barcellona)

Gavi (Barcellona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

Álex Baena (Atletico Madrid) Attaccanti Yeremy Pino (Crystal Palace)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Ferran Torres (Barcellona)

Lamine Yamal (Barcellona)

Dani Olmo (Barcellona)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Borja Iglesias (Celta Vigo)