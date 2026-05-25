Spagna, i convocati per i Mondiali 2026: nessuno del Real per la prima volta

La Spagna ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per i Mondiali 2026 in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Una selezione che presenta una particolarità storica: per la prima volta la Roja si presenterà alla Coppa del Mondo senza alcun giocatore del Real Madrid.
Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha infatti escluso sia Dean Huijsen sia Dani Carvajal, con quest’ultimo reduce da una stagione condizionata da numerosi problemi fisici. La grande stella della spedizione spagnola sarà invece Lamine Yamal, che dovrebbe recuperare in tempo dall’infortunio al tendine del ginocchio accusato con il Barcellona.
Tra i convocati figurano anche Mikel Merino, reduce da un recente stop fisico, e Gavi, tornato in campo a marzo dopo il lungo infortunio al ginocchio. In totale sono otto i giocatori del Barcellona presenti nella rosa. «Ci stiamo coordinando con gli staff medici di tutti i club – ha spiegato De la Fuente –. I rapporti che abbiamo dicono che tutti i giocatori saranno pronti per la prima o la seconda partita».
Spagna convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo
Portieri
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- David Raya (Arsenal)
- Joan García (Barcellona)
Difensori
- Marcos Llorente (Atletico Madrid)
- Marc Pubill (Atletico Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham)
- Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
- Eric García (Barcellona)
- Pau Cubarsí (Barcellona)
- Marc Cucurella (Chelsea)
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Centrocampisti
- Rodri (Manchester City)
- Martin Zubimendi (Arsenal)
- Mikel Merino (Arsenal)
- Pedri (Barcellona)
- Gavi (Barcellona)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Álex Baena (Atletico Madrid)
Attaccanti
- Yeremy Pino (Crystal Palace)
- Víctor Muñoz (Osasuna)
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
- Ferran Torres (Barcellona)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Dani Olmo (Barcellona)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Borja Iglesias (Celta Vigo)
Spagna convocati Mondiali 2026 – Obiettivo Coppa del Mondo con la nuova generazione
Dopo il trionfo agli Europei del 2024, la Spagna si presenta al Mondiale con una rosa che unisce esperienza e giovani talenti. A guidare il gruppo saranno giocatori del calibro di Rodri, Fabián Ruiz e Unai Simón, mentre il talento offensivo sarà affidato soprattutto a Lamine Yamal, Nico Williams e Dani Olmo.
L’assenza di rappresentanti del Real Madrid rappresenta uno dei temi più discussi della convocazione di De la Fuente, ma il Ct ha preferito puntare su un gruppo consolidato e in gran parte protagonista dei recenti successi della Nazionale. L’obiettivo è confermare la Spagna tra le grandi favorite del torneo e provare a riportare a Madrid il titolo mondiale conquistato una sola volta nella storia, in Sudafrica nel 2010.