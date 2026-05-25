Champions, 29 squadre qualificate: Roma in seconda fascia, Como in quarta

Tra le tante novità alle quali tifosi e appassionati si sono abituati a proposito della nuova Champions League (che sta portando a termine la sua seconda edizione, con la finalissima tra Arsenal e PSG), c’è anche la modalità di compilazione delle tanto attese fasce. Si tratta della divisione in quattro “urne” delle formazioni partecipanti alla prima fase (36 ormai da due stagioni), che determinano le avversarie nella parte iniziale della competizione.

«Le fasce 2, 3 e 4», invece, «includeranno tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking», esattamente come accadeva anche in passato. Stabilite le varie fasce, ciascuna formazione sarà sorteggiata contro due avversarie da ognuna delle quattro urne, giocando per ogni urna una partita in casa e una in trasferta (anche in questo caso la scelta avverrà tramite sorteggio).

In prima fascia – oltre ai campioni nazionali dei sei migliori campionati europei – è stata quindi eliminata (rispetto a quanto accadeva fino alla stagione 2023/24) anche la vincente dell’Europa League , che manterrà il diritto di partecipare alla Champions League ma sarà inserita nella relativa fascia, sulla base del ranking.

Come si legge sui documenti ufficiali della UEFA , «le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)». La « prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club», mentre in Europa League la «prima fascia includerà le prime nove squadre classificate».

Fasce Champions League 2026 2027 – Le previsioni

Sulla base delle classifiche dei campionati nazionali 2025/26, con i campionati giunti al termine e in base al ranking quinquennale UEFA, Calcio e Finanza ha simulato le fasce della nuova Champions League, tenendo conto anche dei due posti aggiuntivi conquistati dall’Inghilterra e dalla Spagna, grazie ai migliori ranking fatti registrare in questa stagione.

La vincente della Champions League farà inoltre già parte della prima fascia, dal momento in cui le squadre rimaste in gioco (Arsenal e PSG) hanno un ranking molto alto, e sarà anche qualificata tramite il campionato. Il fatto che la vincente della Champions sarà già qualificata dal campionato produrrà un altro effetto, spalancando l’accesso al torneo alla squadra con il miglior coefficiente individuale tra tutti i campioni nazionali coinvolti nelle qualificazioni (i campioni nazionali delle federazioni dall’11° al 55° posto). Questo posto è stato conquistato dallo Shaktar Donetsk. Discorso simile per lo Sporting Lisbona. Anche i portoghesi, per effetto del ribilanciamento legato alla conquista del quarto posto in campionato da parte dell’Aston Villa (vincitrice dell’Europa League) entrano direttamente alla fase campionato della Champions League senza passare per i preliminari.

Come si può notare, la prima fascia e la seconda fascia sono già complete. La qualificazione del Liverpool ha reso ufficiale l’urna del Borussia Dortmund. Per le squadre già qualificate, ma ancora senza una fascia ufficiale, tutto dipenderà dalle altre squadre che entreranno nelle 36. In ogni caso, le incognite restano soprattutto su terza e quarta fascia, dal momento in cui alcune squadre che si qualificheranno tramite i playoff di agosto avranno un ranking più alto di alcune di quelle che accederanno direttamente dal campionato.

Fasce Champions League 2026 2027 – Le italiane

Per quanto riguarda le formazioni italiane, l’ultimo turno della Serie A ha sancito la mancata partecipazione alla Champions League da parte di Juventus e Milan e l’ingresso di Roma e Como. I giallorossi si posizionano in seconda fascia, mentre i lariani nella quarta urna: curiosamente, le quattro italiane saranno tutte in fasce diverse. L’Inter è già sicura da tempo di essere in prima fascia, mentre il Napoli si troverà sicuramente nella terza urna.

In totale, le formazioni che hanno conquistato ufficialmente il posto nella terza edizione del torneo con il nuovo format sono attualmente 29, mentre per scoprire le altre bisognerà attendere i playoff che prenderanno il via nel mese di luglio e si concluderanno ad agosto, poco prima del sorteggio per la fase campionato.