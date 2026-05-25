Disastro Milan e Juve: nell’era Champions mai entrambe fuori dalla massima competizione europea

Il campionato si chiude nel modo peggiore possibile per Milan e Juventus. A San Siro i rossoneri sono stati meritatamente sconfitti per 2-1 contro il Cagliari dopo essere passati in vantaggio, subendo una rimonta che è costata carissima: addio qualificazione alla prossima Champions League e accesso soltanto all’Europa League. Un epilogo drammatico per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, contestata dal pubblico di casa al termine di una stagione che si è conclusa ben al di sotto delle aspettative. Quella contro il Cagliari è una sconfitta che pesa non soltanto per le conseguenze economiche e sportive immediate, ma anche per il significato storico che porta con sé.

A fare compagnia ai rossoneri anche la Juventus di Luciano Spalletti, che la qualificazione alla Champions League l’aveva buttata via nello scorso turno di campionato perdendo in casa con la Fiorentina. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare la situazione (complici le vittorie di Roma e Como), chiudendo al sesto posto dopo il 2-2 contro il Torino e accedendo quindi all’Europa League. Milan e Juve fuori dalla Champions, prima volta da 35 anni Per trovare una stagione senza Milan e Juventus nella principale competizione europea bisogna tornare indietro di oltre tre decenni. L’ultima volta risale al campionato 1991/92, 35 anni fa, quando nessuna delle due grandi del calcio italiano partecipò a quella che all’epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni. E’ la prima volta, infatti, che entrambe sono escluse dal torneo da quando ha assunto la storica denominazione di UEFA Champions League. In quel caso, però, le ragioni furono differenti. Il Milan, pur avendo chiuso al secondo posto il campionato precedente, non prese parte alle coppe europee a causa della squalifica inflitta dalla UEFA in seguito al celebre abbandono del campo durante il quarto di finale di Coppa dei Campioni contro l’Olympique Marsiglia nella stagione 1990/91. La Juventus, invece, concluse il campionato al settimo posto, rimanendo fuori dalla massima competizione continentale.