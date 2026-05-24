Il sogno degli Arnault: Jurgen Klopp prossimo allenatore del Paris FC

«Se ci qualificheremo per la Champions League, mi piacerebbe convincere Jurgen Klopp a venire ad allenare la nostra squadra. Chi non sogna di avere Klopp, con il suo entusiasmo contagioso e il suo genio calcistico? Prima o poi tutti sogniamo di averlo», le parole ambiziose del figlio del fondatore dell’impero del lusso LVMH. va considerato, poi, che attualmente l’ex allenatore del Borussia Dortmund ricopre il ruolo di Direttore Globale del Calcio per Red Bull, che come detto è azionista di minoranza – con una quota superiore al 10% – del Paris FC.

Negli ultimi mesi, dopo il suo addio al Borussia nell’estate 2024, Klopp è stato al centro di una serie di speculazioni che lo accostavano a diversi club per il suo grande ritorno in panchina come allenatore, fra questi ci sarebbe stato anche il Real Madrid. Una possibilità, quella di ritornare attivamente come allenatore, che il diretto interessato ha sempre smentito. Una versione che è stata confermata dallo stesso Antoine Arnault: «Non vuole tornare ad allenare nel prossimo futuro, ma forse tra tre, quattro o cinque anni». Quindi, per la prossima stagione è salvo il posto di Antoine Kombouaré, chiamato a febbraio e capace di risalire la classifica di quattro posizioni portando il Paris FC a una più che tranquilla salvezza. Ma gli Arnault hanno già in mente su chi puntare per fare concorrenza ai vicini di casa del PSG.