Stadio Roma, via libera della giunta all'iter che porterà all'approvazione definitiva del progetto

Una giornata di importanti novità per quanto riguarda le infrastrutture sportive a Roma. Dopo la data per l’avvio della conferenza dei servizi per lo stadio Flaminio, designato da Claudio Lotito come prossimo impianto casalingo della Lazio, nella giornata di ieri è arrivata anche una importante novità per quanto riguarda il progetto della Roma per il suo stadio a Pietralata. Attraverso una nota del Comune di Roma, l’amministrazione comunale ha voluto dichiarare: «Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata. La Giunta Capitolina ha, infatti, approvato oggi lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario del Governo per gli stadi, l’ingegnere Massimo Sessa, la Regione Lazio e Roma Capitale».

«La delibera si inserisce nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 9-ter del Decreto Legge n. 96/2025, relativo alle opere necessarie per UEFA EURO 2032, e rafforza il coordinamento istituzionale tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento. La convenzione disciplina le modalità di collaborazione operativa tra gli enti coinvolti, con l’obiettivo di assicurare tempi certi ed efficacia amministrativa. In particolare, consente al Commissario Straordinario di convocare, a breve, la Conferenza dei Servizi e di avviare il Provvedimento autorizzativo unico. Quest’ultimo si concluderà con l’autorizzazione definitiva del progetto e comprenderà la variante urbanistica. Regione Lazio e Roma Capitale forniranno il proprio supporto tecnico nello svolgimento del procedimento, ciascuna per le proprie competenze. Nel dettaglio, Roma Capitalemetterà a disposizione del Commissario Straordinario le proprie strutture competenti, tra cui il Dipartimento Programmazione Urbanistica, il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, la Direzione Generale e l’Avvocatura Capitolina. La convenzione entrerà in vigore all’atto della firma e sarà valida fino al 31 dicembre 2032», conclude la nota