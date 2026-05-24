Le magliette più vendute al mondo: Real Madrid davanti al Barça, nessuna italiana nella top 10

Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza Euromericas Sport Marketing, il 2025 ha visto la conferma, per quanto riguarda la vendita delle magliette da gioco, delle grandi squadre europe e in tutto il mondo. Di pari passo con i successi, nazionali e internazionali, questi club di primissimo livello sono riusciti a creare e mantenere un forte legame con milioni di tifosi anche al di fuori del proprio paese di appartenenza.

La vendita delle magliette vede crescere la propria importanza anno per anno nell’economia di una società di calcio. Per questo, ogni stagione i club di tutto il mondo studiano, insieme ai propri sponsor tecnici, delle divise innovative, che affiancano quelle tradizionali, così da intercettare una fetta di mercato sempre più amplia, con particolare attenzione verso i collezionisti esteri. Per l’ Italia , ma anche per il resto dell’ Europa , i mercati di riferimento sono Stati Uniti , Asia e Australia , che sono anche le mete scelte per la varie tournée di inizio stagione.

Chiude il podio il Bayern Monaco con più di 2,3 milioni di magliette vendute in tutto il mondo. I bavaresi sono al vertice del calcio tedesco ormai da decenni, e da oltre 10 anni sono gli indiscussi re della Bundesliga . A questo si aggiunge la grandissima competitività della squadra di Monaco di Baviera in campo internazionale che porta a mantenere un elevato successo nei mercati internazionali, in particolare in quello asiatico.

Davanti a tutti c’è il club più titolato in Europa e nel mondo per quanto riguarda i titoli internazionali. Il Real Madrid infatti guida la speciale classifica delle magliette più vendute con un totale che supera i 3,1 milioni di pezzi. Questo grazie anche alla presenza nella propria rosa di stelle di assoluto valore, e seguitissime sui social, come Kylian Mbappé e Vincius Junior . La prima maglia dei Blancos rimane una icona fra gli appassionati di calcio ed è riconosciuta in tutto il mondo.

Le magliette da calcio più vendute – La top 10: balzo Inter Miami-Al Nassr, nessun club italiano presente

Nelle prime 10 posizioni di questa speciale classifica non ci sono club italiani. E questo può essere letto come un ulteriore segnale della crisi del nostro calcio, o comunque della differenza sempre più marcata con i grandi club europei. Questa la top 10 dei club con più magliette vendute nel 2025 in tutto il mondo:

Real Madrid — 3.133.000 magliette vendute Barcellona — 2.940.000 magliette vendute Paris Saint-Germain — 2.546.000 magliette vendute Bayern Monaco — 2.377.000 magliette vendute Inter Miami — 2.166.000 magliette vendute Boca Juniors — 1.933.000 magliette vendute Manchester United — 1.855.000 magliette vendute Flamengo — 1.677.000 magliette vendute Chelsea — 1.400.000 magliette vendute Al-Nassr — 1.200.000 magliette vendute

Come si può notare, oltre ad alcuni giganti del calcio europeo, ci sono anche club militanti in Sud America – i brasiliani del Flamengo e gli argentini del Boca Juniors – e poi sono presenti anche l’Inter Miami della MSL e l’Al Nassr, una delle più importanti squadre dell’Arabia Saudita. Queste ultime due, confermano poi un altro assunto: sono i grandi calciatori a far vendere le magliette delle squadre in tutto il mondo. E Inter Miami e Al Nassr ne hanno due di primaria grandezza, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Inoltre, la franchigia della Florida è di casa nel mercato statunitense, che rimane il punto di riferimento dello sport globale, incluso il calcio. Certo, la presenza del fenomeno argentino permette al club, di cui sono soci lo stesso Messi e una icona mondiale come David Beckham, di poter competere con i numeri che macinano società europee di primo livello.

A sfruttare al meglio le proprie stelle è anche il Paris Saint-Germain. I campioni d’Europa in carica, e finalisti della Champions League di questa stagione, hanno venduto 2,54 milioni di magliette. Nel corso degli anni sono passati da Parigi stelle assolute, compreso Messi, ma il club ha mantenuto un richiamo forte per gli appassionati di tutto il mondo, consolidato dalla conquista della prima Champions della stagione scorsa.