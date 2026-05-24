Chi è Underdog Global Partners (UGP): la società che guida il consorzio di investitori USA interessato al Napoli

E mentre emergono ulteriori dettagli della trattativa, che è andata avanti per sei mesi con l’intenzione dei potenziali acquirenti di riaprire il tavolo di discussione con il patron azzurro, emergono nuovi dettagli del consorzio di investitori made in USA interessato a rilevare il Napoli.

Chi è Underdog Global Partners – Sede nel Connecticut e il ruolo di Ariel Investments

Come ha riportato The Athletic, a capo del consorzio di investitori c’è la società Underdog Global Partners (UGP), fondata e gestita da Matt Rizzetta, proprietario il Napoli Basket ed è primo azionista del Campobasso Calcio, formazione militante in Serie C e controllato attraverso il family office North Sixth Group. Proprio Rizzetta, insieme al co-founder Joseph Greco, a Jason Wright (un tempo running back degli Arizona Wildcats) e a Rebecca Curran Elkins, era presente a Napoli alcuni giorni fa.

Insieme a UGP ci sono ovviamente altri investitori, che però al momento non sono stati rivelati. Ma, secondo alcune indiscrezioni, fra questi ci sarebbe Ariel Investments, fondo di Chicago con asset in gestione per un valore di quasi 14 miliardi di dollari (pari a 10,3 miliardi di euro) e con una quota del 16% nel Manchester United.