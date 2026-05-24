Chi è Underdog Global Partners (UGP): la società che guida il consorzio di investitori USA interessato al Napoli

Da 24 ore il futuro del Napoli è tornato grande protagonista. Da una parte la questione sportiva, con Antonio Conte pronto a dire addio dopo la partita di stasera contro l’Udinese al Maradona, ma soprattutto dall’altra la proposta da 2 miliardi di euro, già rifiutata da Aurelio De Laurentiis, da parte di un consorzio di investitori statunitensi per il club partenopeo.
E mentre emergono ulteriori dettagli della trattativa, che è andata avanti per sei mesi con l’intenzione dei potenziali acquirenti di riaprire il tavolo di discussione con il patron azzurro, emergono nuovi dettagli del consorzio di investitori made in USA interessato a rilevare il Napoli.
Chi è Underdog Global Partners – Sede nel Connecticut e il ruolo di Ariel Investments
Come ha riportato The Athletic, a capo del consorzio di investitori c’è la società Underdog Global Partners (UGP), fondata e gestita da Matt Rizzetta, proprietario il Napoli Basket ed è primo azionista del Campobasso Calcio, formazione militante in Serie C e controllato attraverso il family office North Sixth Group. Proprio Rizzetta, insieme al co-founder Joseph Greco, a Jason Wright (un tempo running back degli Arizona Wildcats) e a Rebecca Curran Elkins, era presente a Napoli alcuni giorni fa.
Insieme a UGP ci sono ovviamente altri investitori, che però al momento non sono stati rivelati. Ma, secondo alcune indiscrezioni, fra questi ci sarebbe Ariel Investments, fondo di Chicago con asset in gestione per un valore di quasi 14 miliardi di dollari (pari a 10,3 miliardi di euro) e con una quota del 16% nel Manchester United.
Chi è Underdog Global Partners – La missione della società fondata da Rizzetta
Come si legge sul sito di UGP, la società con sede a Greenwich nel Connecticut possiede, gestisce e fornisce consulenza a squadre sportive. Nel suo portfolio ci sono, oltre alle già citate Campobasso e Napoli Basket, anche le società Donna Roma – fondata nel 2023 come progetto sociale per coinvolgere giovani ragazze provenienti da contesti difficili a Roma, il nome originario del club era Res Roma – e FC Supra du Québec, squadra che parteciperà al massimo campionato canadese di calcio dalla prossima stagione, con sede nell’area metropolitana di Montreal.
«La nostra missione è costruire club che ottengano risultati dentro e fuori dal campo, creando valore duraturo per giocatori, staff, partner e tifosi. Quando riusciamo in questo, seguono rendimenti d’investimento superiori – si legge sul sito ufficiale UGP –. Elevare lo sport. Sbloccare valore. Crediamo che i club sportivi meritino di essere gestiti in modo efficiente ed efficace. Crediamo anche che le squadre non siano bilanci, i tifosi non siano voci di spesa e le comunità non siano centri di costo. Sono istituzioni vive e pulsanti: l’orgoglio di una città, l’identità di una regione e il cuore pulsante della cultura locale. Gli investitori si fidano di noi per accedere a opportunità difficili da raggiungere ed esperienze straordinarie con profili di rendimento eccezionali. I club si fidano di noi per migliorare le proprie operazioni e garantire che il ritorno su ogni dollaro speso sia massimizzato. I tifosi si fidano di noi per preservare la storia del proprio club, ampliandone al contempo le opportunità commerciali e migliorandone le prestazioni sportive. Le comunità si fidano di noi per collaborare fianco a fianco nel promuovere una significativa rigenerazione del territorio locale. I brand si fidano di noi per creare partnership capaci di generare esperienze potenti e valore duraturo».
Adesso bisognerà capire se UGP saprà riscontrare la fiducia di De Laurentiis con la finalità di rilevare il Napoli e portare avanti quello che è stato definito nelle ultime ore come un progetto in stile Real Madrid, andando a formare una polisportiva che unisca calcio e basket, senza dimenticare il tema infrastrutturale con una arena per il basket da costruire e con il piano di rilevare e ristrutturare lo stadio Diego Armando Maradona, oggi di proprietà del Comune di Napoli.