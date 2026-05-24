Disastro Milan: in Champions League vanno Roma e Como, rossoneri in Europa League con la Juventus

La squadra di Allegri chiude fuori dalle prime quattro della classifica con la sconfitta contro il Cagliari: festa per giallorossi e comaschi.

Di
Redazione
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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie A
(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Disastro Milan, festa Roma e Como: è questo l’esito dell’ultima giornata della Serie A 2025/26, che vede i giallorossi e i comaschi volare in Champions League mentre i rossoneri nella prossima stagione giocheranno l’Europa League insieme alla Juventus.

Decisiva per la squadra di Massimiliano Allegri il ko in casa contro il Cagliari per 2-1 (Borrelli e Rodriguez hanno rimontato l’iniziale vantaggio milanista firmato Saelemaekers), con la squadra, la società e la proprietà pesantemente contestati da San Siro al triplice fischio finale.

In Champions League così vola la Roma, che all’ultimo turno ha battuto il Verona per 2-0 grazie alle reti di Malen ed El Shaarawy, in gol all’ultima gara in giallorosso. Insieme all’Inter, al Napoli e ai giallorossi nella principale competizione europea l’anno prossimo ci sarà anche il Como di Cesc Fabregas, capace di superare il Milan in classifica grazie a un netto 4-1 contro la Cremonese.

Per Milan e Juventus resta così solo l’Europa League, mentre l’Atalanta disputerà la Conference League.

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