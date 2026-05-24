Dove vedere Juventus Roma femminile tv streaming: guarda la finale di Coppa Italia in diretta

Una sfida fra quelle che sono due delle migliori formazioni femminili degli ultimi tempi presenti nel calcio italiano. Le giallorosse, dopo aver vinto il campionato (il secondo in tre anni, il terzo nella loro storia), vogliono mettere a segno una storica tripletta. Da parte loro le juventine vogliono mantenere il titolo conquistato nella scorsa stagione, quando hanno battuto in finale proprio la Roma con un secco 4-0.

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Dove vedere Juventus Roma femminile tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Juventus e Roma si giocherà allo stadio Romeo Menti di Vicenza, domenica 24 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Juventus Roma femminile tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Juventus-Roma sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva su Rai 2. Inoltre, la sfida sarà mandata in onda anche da Sky e sarà visibile per gli abbonati alla pay tv.