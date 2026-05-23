Samp, altra battaglia legale in arrivo: scontro Tey-Ferrero per il risarcimento di IMG

Dopo l’accordo trovato con il broadcaster IMG, in merito ai diritti televisivi venduti all’estero tra il 2008 e il 2018, la Lega Serie A è pronta a versare, a titolo risarcitorio, i corrispettivi ai differenti club. Ma questo ha fatto nascere un contenzioso in casa Sampdoria.
Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, dopo aver definito il passaggio di consegne fra Matteo Manfredi e Joseph Tey, ora in casa Samp si apre un altro contenzioso, ma questa volta coinvolge l’imprenditore di Singapore e l’ex patron Massimo Ferrero. Oggetto del contendere: i 12 milioni di euro pronti a essere versati in due tranche al club da parte della Lega per la vicenda IMG.
Con la memoria bisogna ritornare al 2023, quando Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani acquisiscono la Sampdoria da Massimo Ferrero. Negli accordi fra le parti, nonostante il parere negativo del team legale che seguiva i due acquirenti (Antonio Romei, Gianni Panconi e Alberto Bosco), non fu specificato alcun tetto massimo, oltre il quale i soldi in eccedenza del caso IMG – contenzioso che va avanti ben prima del passaggio di quote fra Ferrero e la coppia Manfredi-Radrizzani – sarebbero rimasti nella disponibilità della Sampdoria. Negli accordi fra le parti questi venivano definiti come «diritti litigiosi».
Negli accordi veniva specificato che il gruppo Ferrero avrebbe utilizzato quei soldi, quando e se fossero arrivati, per risarcire i creditori della Ssh Holding, società attraverso cui veniva controllata la Sampdoria. Ed è qui che nasce lo scontro in atto oggi fra Ferrero e Tey. Infatti, i soldi necessari alla Ssh Holding sarebbero inferiori ai 12 milioni che stanno per arrivare nelle casse del club blucerchiato. Si parla di una cifra intorno agli 8 milioni. Da qui l’azione della Sampdoria che ha mandato una diffida legale all’incassare l’intera cifra. Si potrebbe profilare insomma un sorta di arricchimento indebito.E facendo seguito all’iniziativa della Sampdoria si sarebbe mosso anche un altro ex patron blucerchiato, Matteo Manfredi. In questo caso per conto della Gestio Capital, il fondo/family office da lui fondato che aveva chiuso l’operazione Sampdoria nel 2023 insieme all’Aser Ventures di Radrizzani. Sul piatto, nel caso di Gestio, ci sarebbe la cessione originaria di quei diritti di riscossione.
Uno scenario che potrebbe quindi innescare un nuovo contenzioso legale nei prossimi mesi, da una parte la Sampdoria e Gestio e dall’altra il gruppo Ferrero. È bene sottolineare come Massimo Ferrero, in questa vicenda, sia un mero spettatore, visto che eventualmente quesi soldi andrebbero sì al suo gruppo, ma solamente come liquidità per ripagare i debiti e non intascando quindi nemmeno un euro eventualmente.
Nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare la prima metà dei 12 milioni da parte della Lega Serie A. E qui scatterà l’inizio di questa vicenda. Questi 6 milioni dovrebbero essere girati immediatamente alla Ssh Holding, ma la diffida legale potrebbe però bloccarli provvisoriamente sui conti della società blucerchiata, fino a quando appunto non si arriverà a una definizione del contenzioso per la cifra eccedente ai debiti della controllante del club blucerchiato sotto la gestione Fererro che, come detto, ammontano a 8 milioni.