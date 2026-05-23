Samp, altra battaglia legale in arrivo: scontro Tey-Ferrero per il risarcimento di IMG

Dopo l’ accordo trovato con il broadcaster IMG , in merito ai diritti televisiv i venduti all’estero tra il 2008 e il 2018, la Lega Serie A è pronta a versare, a titolo risarcitorio, i corrispettivi ai differenti club. Ma questo ha fatto nascere un contenzioso in casa Sampdoria .

Con la memoria bisogna ritornare al 2023, quando Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani acquisiscono la Sampdoria da Massimo Ferrero. Negli accordi fra le parti, nonostante il parere negativo del team legale che seguiva i due acquirenti (Antonio Romei, Gianni Panconi e Alberto Bosco), non fu specificato alcun tetto massimo, oltre il quale i soldi in eccedenza del caso IMG – contenzioso che va avanti ben prima del passaggio di quote fra Ferrero e la coppia Manfredi-Radrizzani – sarebbero rimasti nella disponibilità della Sampdoria. Negli accordi fra le parti questi venivano definiti come «diritti litigiosi».

Negli accordi veniva specificato che il gruppo Ferrero avrebbe utilizzato quei soldi, quando e se fossero arrivati, per risarcire i creditori della Ssh Holding, società attraverso cui veniva controllata la Sampdoria. Ed è qui che nasce lo scontro in atto oggi fra Ferrero e Tey. Infatti, i soldi necessari alla Ssh Holding sarebbero inferiori ai 12 milioni che stanno per arrivare nelle casse del club blucerchiato. Si parla di una cifra intorno agli 8 milioni. Da qui l’azione della Sampdoria che ha mandato una diffida legale all’incassare l’intera cifra. Si potrebbe profilare insomma un sorta di arricchimento indebito.E facendo seguito all’iniziativa della Sampdoria si sarebbe mosso anche un altro ex patron blucerchiato, Matteo Manfredi. In questo caso per conto della Gestio Capital, il fondo/family office da lui fondato che aveva chiuso l’operazione Sampdoria nel 2023 insieme all’Aser Ventures di Radrizzani. Sul piatto, nel caso di Gestio, ci sarebbe la cessione originaria di quei diritti di riscossione.